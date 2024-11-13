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Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России по итогам девяти месяцев - 13.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241113/minekonomrazvitiya-852803259.html
Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России по итогам девяти месяцев
Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России по итогам девяти месяцев - 13.11.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России по итогам девяти месяцев
Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России за 9 месяцев текущего года до 4,2% с 4%, прогноз роста экономики по итогам года на 3,9% остается актуальным,... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T19:25+0300
2024-11-13T19:25+0300
экономика
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России за 9 месяцев текущего года до 4,2% с 4%, прогноз роста экономики по итогам года на 3,9% остается актуальным, сообщил журналистам в среду директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов. Ранее в среду Росстат опубликовал предварительную оценку роста ВВП в третьем квартале в 3,1%. Она оказалась лучше той, что давало Минэкономразвития в конце октября (2,9%). "По предварительной оценке Росстата, рост ВВП в III квартале 2024 года составил 3,1%. С учетом этого уточнили оценку роста экономики за 9 месяцев: он составил 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сентябрьский прогноз роста ВВП в 3,9% по итогам 2024 года остается актуальным", - сказал Денисов. По его словам, основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность, где наибольший вклад внес машиностроительный комплекс. Денисов указал, что высокие показатели демонстрировало производство отдельных транспортных средств и оборудования (включая вагоны, тепловозы и другое), а также выпуск компьютеров, электроники. "Высокий уровень потребительской активности поддерживается ростом доходов населения. Правительство продолжает системную работу по формированию экономики предложения, создавая условия для устойчивой динамики в отраслях, ориентированных на обеспечение внутреннего спроса – как потребительского, так и инвестиционного", - заключил он. В первом квартале текущего года ВВП РФ вырос на 5,4%, во втором - на 4,1%.
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россия, минэкономразвития рф, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ, экономика РФ
19:25 13.11.2024
 
Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России по итогам девяти месяцев

Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России по итогам 9 месяцев до 4,2%

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России за 9 месяцев текущего года до 4,2% с 4%, прогноз роста экономики по итогам года на 3,9% остается актуальным, сообщил журналистам в среду директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов.
Ранее в среду Росстат опубликовал предварительную оценку роста ВВП в третьем квартале в 3,1%. Она оказалась лучше той, что давало Минэкономразвития в конце октября (2,9%).
"По предварительной оценке Росстата, рост ВВП в III квартале 2024 года составил 3,1%. С учетом этого уточнили оценку роста экономики за 9 месяцев: он составил 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сентябрьский прогноз роста ВВП в 3,9% по итогам 2024 года остается актуальным", - сказал Денисов.
По его словам, основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность, где наибольший вклад внес машиностроительный комплекс. Денисов указал, что высокие показатели демонстрировало производство отдельных транспортных средств и оборудования (включая вагоны, тепловозы и другое), а также выпуск компьютеров, электроники.
"Высокий уровень потребительской активности поддерживается ростом доходов населения. Правительство продолжает системную работу по формированию экономики предложения, создавая условия для устойчивой динамики в отраслях, ориентированных на обеспечение внутреннего спроса – как потребительского, так и инвестиционного", - заключил он.
В первом квартале текущего года ВВП РФ вырос на 5,4%, во втором - на 4,1%.
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Росстат предварительно оценил рост экономики РФ в третьем квартале
19:18
 
ЭкономикаРОССИЯМинэкономразвития РФэкономика РФ
 
 
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