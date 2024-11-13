https://1prime.ru/20241113/minpromtorg-852803412.html
Минпромторг расширил перечень рекомендованных для госслужащих автомобилей
Минпромторг расширил перечень рекомендованных для госслужащих автомобилей - 13.11.2024, ПРАЙМ
Минпромторг расширил перечень рекомендованных для госслужащих автомобилей
Минпромторг РФ добавил в перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими, LADA Aura и XCITE X-Cross 8. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T19:28+0300
2024-11-13T19:28+0300
2024-11-13T19:29+0300
авто
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ добавил в перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими, LADA Aura и XCITE X-Cross 8. "Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Он дополнен автомобилями LADA Aura и XCITE X-Cross 8", - сообщили в министерстве. Перечень на сегодняшний день состоит из 14 автомобильных брендов, в которые входит более 40 моделей. Туда попадают автомобили с российским VIN-номером, производящиеся в Российской Федерации в рамках инвестиционных контрактов в соответствии с обязательствами по локализации, уточняют в Минпромторге. Помимо новой Lada и XCITE в него вошли автомобили таких брендов, как Evolute, Haval, AURUS и другие.
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авто, россия, минпромторг, госслужащие
Авто, РОССИЯ, Минпромторг, госслужащие
Минпромторг расширил перечень рекомендованных для госслужащих автомобилей
Минпромторг добавил Lada Aura и XCITE X-Cross 8 в перечень рекомендованных для госслужащих
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ добавил в перечень автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими, LADA Aura и XCITE X-Cross 8.
"Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Он дополнен автомобилями LADA Aura и XCITE X-Cross 8", - сообщили в министерстве.
Перечень на сегодняшний день состоит из 14 автомобильных брендов, в которые входит более 40 моделей. Туда попадают автомобили с российским VIN-номером, производящиеся в Российской Федерации в рамках инвестиционных контрактов в соответствии с обязательствами по локализации, уточняют в Минпромторге.
Помимо новой Lada и XCITE в него вошли автомобили таких брендов, как Evolute, Haval, AURUS и другие.
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