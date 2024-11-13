https://1prime.ru/20241113/mobilizatsiya-852796096.html

"Лодка тонет": в ВСУ раскритиковали один украинский закон

"Лодка тонет": в ВСУ раскритиковали один украинский закон - 13.11.2024, ПРАЙМ

"Лодка тонет": в ВСУ раскритиковали один украинский закон

Украинские военные считают, что закон об усилении мобилизации только отталкивает украинцев от вступления в ряды солдат, передает американский портал... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T16:01+0300

2024-11-13T16:01+0300

2024-11-13T16:05+0300

спецоперация на украине

всу

насильственная мобилизация на украине

украина

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Украинские военные считают, что закон об усилении мобилизации только отталкивает украинцев от вступления в ряды солдат, передает американский портал Military.com. "Новый закон о мобилизации был принят поздно, и он не является ни эффективным, ни справедливым", - следует из публикации портала, который ссылается на украинского военного с позывным "Сивый". Солдат рассказал, что украинские подразделения все еще испытывают нужду в новых кадрах. При этом, отметил он, в системе существует большое количество дыр, позволяющих призывникам избегать мобилизации.По заявлению источников издания, Киев не смог обеспечить прозрачную и организованную мобилизацию, а неудачи властей на этом направлении привели к тому, что стратегические нужды украинской армии не были удовлетворены, а миллионы жителей Украины оказались настроены против добровольного участия.Представитель украинского министерства обороны Алексей Бежевец подчеркнул, что украинцы в связи с конфликтом оказались "в одной лодке". "И в каком-то смысле она тонет", - заключил он.

https://1prime.ru/20241113/begstvo-852795711.html

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всу, насильственная мобилизация на украине, украина