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"Лодка тонет": в ВСУ раскритиковали один украинский закон - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Лодка тонет": в ВСУ раскритиковали один украинский закон
"Лодка тонет": в ВСУ раскритиковали один украинский закон - 13.11.2024, ПРАЙМ
"Лодка тонет": в ВСУ раскритиковали один украинский закон
Украинские военные считают, что закон об усилении мобилизации только отталкивает украинцев от вступления в ряды солдат, передает американский портал... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T16:01+0300
2024-11-13T16:05+0300
спецоперация на украине
всу
насильственная мобилизация на украине
украина
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Украинские военные считают, что закон об усилении мобилизации только отталкивает украинцев от вступления в ряды солдат, передает американский портал Military.com. "Новый закон о мобилизации был принят поздно, и он не является ни эффективным, ни справедливым", - следует из публикации портала, который ссылается на украинского военного с позывным "Сивый". Солдат рассказал, что украинские подразделения все еще испытывают нужду в новых кадрах. При этом, отметил он, в системе существует большое количество дыр, позволяющих призывникам избегать мобилизации.По заявлению источников издания, Киев не смог обеспечить прозрачную и организованную мобилизацию, а неудачи властей на этом направлении привели к тому, что стратегические нужды украинской армии не были удовлетворены, а миллионы жителей Украины оказались настроены против добровольного участия.Представитель украинского министерства обороны Алексей Бежевец подчеркнул, что украинцы в связи с конфликтом оказались "в одной лодке". "И в каком-то смысле она тонет", - заключил он.
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всу, насильственная мобилизация на украине, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, насильственная мобилизация на Украине, УКРАИНА
16:01 13.11.2024 (обновлено: 16:05 13.11.2024)
 
"Лодка тонет": в ВСУ раскритиковали один украинский закон

Military.com: в ВСУ считают несправедливым украинский закон о мобилизации

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Украинские военные считают, что закон об усилении мобилизации только отталкивает украинцев от вступления в ряды солдат, передает американский портал Military.com.
"Новый закон о мобилизации был принят поздно, и он не является ни эффективным, ни справедливым", - следует из публикации портала, который ссылается на украинского военного с позывным "Сивый". Солдат рассказал, что украинские подразделения все еще испытывают нужду в новых кадрах. При этом, отметил он, в системе существует большое количество дыр, позволяющих призывникам избегать мобилизации.
По заявлению источников издания, Киев не смог обеспечить прозрачную и организованную мобилизацию, а неудачи властей на этом направлении привели к тому, что стратегические нужды украинской армии не были удовлетворены, а миллионы жителей Украины оказались настроены против добровольного участия.
Представитель украинского министерства обороны Алексей Бежевец подчеркнул, что украинцы в связи с конфликтом оказались "в одной лодке". "И в каком-то смысле она тонет", - заключил он.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Подполье сообщило о бегстве украинских солдат из Курской области
15:52
 
Спецоперация на УкраинеВСУнасильственная мобилизация на УкраинеУКРАИНА
 
 
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