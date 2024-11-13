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Российскую нефть впервые с 2022-го перестали продавать в Китай с дисконтом
Российскую нефть впервые с 2022-го перестали продавать в Китай с дисконтом - 13.11.2024, ПРАЙМ
Российскую нефть впервые с 2022-го перестали продавать в Китай с дисконтом
Российская нефть марки ВСТО (ESPO) впервые с 2022 года была продана в Китай с премией, сообщает РБК со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ). | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T15:39+0300
2024-11-13T15:39+0300
2024-11-13T15:39+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российская нефть марки ВСТО (ESPO) впервые с 2022 года была продана в Китай с премией, сообщает РБК со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ)."Согласно последним расчетам ЦЦИ, премия ESPO к Platts Dubai на базисе CIF (в порту потребителя) в Китае достигла около $0,7 за баррель", - сказано в материале.Отмечается, что такое решение связано с высоким спросом со стороны китайских нефтеперерабатывающих заводов.ВСТО является наиболее востребованным российским сортом в Китае благодаря высокому качеству и короткому транспортному плечу. Ранее нефть продавалась с дисконтом, но в конце октября премия вернулась.Эксперты объясняют эту тенденцию также снижением поставок в Китай арктических российских сортов и сокращением закупок иранской нефти.Тем не менее, тенденция может не сохраниться, так как прогнозируется снижение спроса в Китае из-за планового ремонта НПЗ и возможной переориентации поставок саудовской нефти, заключили в издании.
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Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Нефть
Российскую нефть впервые с 2022-го перестали продавать в Китай с дисконтом
ЦЦИ: российскую нефть ESPO стали продавать в Китай с премией в $0,7 за баррель
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ.
Российская нефть марки ВСТО (ESPO) впервые с 2022 года была продана в Китай с премией, сообщает
РБК со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).
"Согласно последним расчетам ЦЦИ, премия ESPO к Platts Dubai на базисе CIF (в порту потребителя) в Китае достигла около $0,7 за баррель", - сказано в материале.
Отмечается, что такое решение связано с высоким спросом со стороны китайских нефтеперерабатывающих заводов.
ВСТО является наиболее востребованным российским сортом в Китае благодаря высокому качеству и короткому транспортному плечу. Ранее нефть продавалась с дисконтом, но в конце октября премия вернулась.
Эксперты объясняют эту тенденцию также снижением поставок в Китай арктических российских сортов и сокращением закупок иранской нефти.
Тем не менее, тенденция может не сохраниться, так как прогнозируется снижение спроса в Китае из-за планового ремонта НПЗ и возможной переориентации поставок саудовской нефти, заключили в издании.
Стоимость нефти перешла к снижению