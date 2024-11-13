https://1prime.ru/20241113/neft-852794999.html

Российскую нефть впервые с 2022-го перестали продавать в Китай с дисконтом

Российскую нефть впервые с 2022-го перестали продавать в Китай с дисконтом - 13.11.2024, ПРАЙМ

Российскую нефть впервые с 2022-го перестали продавать в Китай с дисконтом

Российская нефть марки ВСТО (ESPO) впервые с 2022 года была продана в Китай с премией, сообщает РБК со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ). | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T15:39+0300

2024-11-13T15:39+0300

2024-11-13T15:39+0300

энергетика

россия

китай

нефть

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российская нефть марки ВСТО (ESPO) впервые с 2022 года была продана в Китай с премией, сообщает РБК со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ)."Согласно последним расчетам ЦЦИ, премия ESPO к Platts Dubai на базисе CIF (в порту потребителя) в Китае достигла около $0,7 за баррель", - сказано в материале.Отмечается, что такое решение связано с высоким спросом со стороны китайских нефтеперерабатывающих заводов.ВСТО является наиболее востребованным российским сортом в Китае благодаря высокому качеству и короткому транспортному плечу. Ранее нефть продавалась с дисконтом, но в конце октября премия вернулась.Эксперты объясняют эту тенденцию также снижением поставок в Китай арктических российских сортов и сокращением закупок иранской нефти.Тем не менее, тенденция может не сохраниться, так как прогнозируется снижение спроса в Китае из-за планового ремонта НПЗ и возможной переориентации поставок саудовской нефти, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241112/neft-852776661.html

китай

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россия, китай, нефть