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"Транснефть" и "Газпром нефть" создадут подход к контролю качества нефти - 13.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241113/neft-852799869.html
"Транснефть" и "Газпром нефть" создадут подход к контролю качества нефти
"Транснефть" и "Газпром нефть" создадут подход к контролю качества нефти - 13.11.2024, ПРАЙМ
"Транснефть" и "Газпром нефть" создадут подход к контролю качества нефти
"Транснефть" и "Газпром нефть" заключили договор о развитии Единой лабораторной информационной системы (ЕЛИС), которая в том числе позволит создать единый... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T17:40+0300
2024-11-13T17:40+0300
экономика
россия
российская нефть
транснефть
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. "Транснефть" и "Газпром нефть" заключили договор о развитии Единой лабораторной информационной системы (ЕЛИС), которая в том числе позволит создать единый подход к проведению контроля качества нефти, сообщила пресс-служба "Транснефти". "Транснефть" и "Газпром нефть" заключили договор о развитии Единой лабораторной информационной системы... Главное преимущество ЕЛИС - создание единого подхода к проведению лабораторных испытаний образцов нефти. Она синхронизирует многочисленные нормы государственного и отраслевого регулирования, а также локальные стандарты нефтегазовых компаний", - говорится в сообщении. Компании также договорились о подключении к ЕЛИС дополнительных технологических центров. Новыми пользователями системы станут 16 лабораторий "Газпром нефти". В рамках проекта будет выработана единая методология проведения испытаний проб нефти, пояснил вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов. "Между нашими компаниями будет создано единое информационное пространство, которое обеспечит дополнительный вклад в достижение прозрачности контроля качества нефти и нефтепродуктов", - цитирует пресс-служба слова Бадалова. Единая лабораторная информационная система входит в перечень особо значимых проектов Индустриального центра компетенций "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование", уточнили в нефтепроводной компании. С помощью ЕЛИС контролируется работа более 100 лабораторий "Транснефти". Система позволяет оцифровать результаты десятков тысяч исследований. Разработка на данный момент имеет более 4 000 регулярных пользователей.
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россия, российская нефть, транснефть
Экономика, РОССИЯ, российская нефть, Транснефть
17:40 13.11.2024
 
"Транснефть" и "Газпром нефть" создадут подход к контролю качества нефти

"Транснефть" и "Газпром нефть" создадут единый подход к контролю качества нефти

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. "Транснефть" и "Газпром нефть" заключили договор о развитии Единой лабораторной информационной системы (ЕЛИС), которая в том числе позволит создать единый подход к проведению контроля качества нефти, сообщила пресс-служба "Транснефти".
"Транснефть" и "Газпром нефть" заключили договор о развитии Единой лабораторной информационной системы... Главное преимущество ЕЛИС - создание единого подхода к проведению лабораторных испытаний образцов нефти. Она синхронизирует многочисленные нормы государственного и отраслевого регулирования, а также локальные стандарты нефтегазовых компаний", - говорится в сообщении.
Компании также договорились о подключении к ЕЛИС дополнительных технологических центров. Новыми пользователями системы станут 16 лабораторий "Газпром нефти".
В рамках проекта будет выработана единая методология проведения испытаний проб нефти, пояснил вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов. "Между нашими компаниями будет создано единое информационное пространство, которое обеспечит дополнительный вклад в достижение прозрачности контроля качества нефти и нефтепродуктов", - цитирует пресс-служба слова Бадалова.
Единая лабораторная информационная система входит в перечень особо значимых проектов Индустриального центра компетенций "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование", уточнили в нефтепроводной компании. С помощью ЕЛИС контролируется работа более 100 лабораторий "Транснефти". Система позволяет оцифровать результаты десятков тысяч исследований. Разработка на данный момент имеет более 4 000 регулярных пользователей.
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