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Стала известна дата премьеры обновленного УАЗ "Патриот"

Стала известна дата премьеры обновленного УАЗ "Патриот" - 13.11.2024, ПРАЙМ

Стала известна дата премьеры обновленного УАЗ "Патриот"

Премьера обновленного УАЗ "Патриот" должна пройти в ноябре следующего года, сообщила "Российская газета" со ссылкой на осведомленный источник на Ульяновском... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T15:31+0300

2024-11-13T15:31+0300

2024-11-13T15:31+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Премьера обновленного УАЗ "Патриот" должна пройти в ноябре следующего года, сообщила "Российская газета" со ссылкой на осведомленный источник на Ульяновском автозаводе.Издание выяснило, что будут представлены модели как с бензиновым, так и с дизельным двигателями. При этом дизель будет представлять собой производную от двигателя объемом 2,0 литра, который устанавливают на Sollers Argo. Мощность двигателя на "Патриоте" должна составить 136 лошадиных сил против 130 лошадиных сил на Sollers Argo, пишет "РГ". Отмечается, что на обновленном "Патриоте" установят новую шестиступенчатую механическую коробку передач, светодиодные фары, которые будут "радикально эффективнее" используемых сейчас, а также новые переднюю панель, рулевое колесо, центральный тоннель.

https://1prime.ru/20241112/exeed-852778208.html

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авто, россия, внедорожники, уаз