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Стала известна дата премьеры обновленного УАЗ "Патриот" - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Стала известна дата премьеры обновленного УАЗ "Патриот"
Стала известна дата премьеры обновленного УАЗ "Патриот" - 13.11.2024, ПРАЙМ
Стала известна дата премьеры обновленного УАЗ "Патриот"
Премьера обновленного УАЗ "Патриот" должна пройти в ноябре следующего года, сообщила "Российская газета" со ссылкой на осведомленный источник на Ульяновском... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T15:31+0300
2024-11-13T15:31+0300
экономика
авто
россия
внедорожники
уаз
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Премьера обновленного УАЗ "Патриот" должна пройти в ноябре следующего года, сообщила "Российская газета" со ссылкой на осведомленный источник на Ульяновском автозаводе.Издание выяснило, что будут представлены модели как с бензиновым, так и с дизельным двигателями. При этом дизель будет представлять собой производную от двигателя объемом 2,0 литра, который устанавливают на Sollers Argo. Мощность двигателя на "Патриоте" должна составить 136 лошадиных сил против 130 лошадиных сил на Sollers Argo, пишет "РГ". Отмечается, что на обновленном "Патриоте" установят новую шестиступенчатую механическую коробку передач, светодиодные фары, которые будут "радикально эффективнее" используемых сейчас, а также новые переднюю панель, рулевое колесо, центральный тоннель.
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авто, россия, внедорожники, уаз
Экономика, Авто, РОССИЯ, внедорожники, УАЗ
15:31 13.11.2024
 
Стала известна дата премьеры обновленного УАЗ "Патриот"

"РГ": прошел анонс премьеры обновленного российского внедорожника УАЗ "Патриот"

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЭмблема УАЗ
Эмблема УАЗ - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Премьера обновленного УАЗ "Патриот" должна пройти в ноябре следующего года, сообщила "Российская газета" со ссылкой на осведомленный источник на Ульяновском автозаводе.
Издание выяснило, что будут представлены модели как с бензиновым, так и с дизельным двигателями. При этом дизель будет представлять собой производную от двигателя объемом 2,0 литра, который устанавливают на Sollers Argo. Мощность двигателя на "Патриоте" должна составить 136 лошадиных сил против 130 лошадиных сил на Sollers Argo, пишет "РГ".
Отмечается, что на обновленном "Патриоте" установят новую шестиступенчатую механическую коробку передач, светодиодные фары, которые будут "радикально эффективнее" используемых сейчас, а также новые переднюю панель, рулевое колесо, центральный тоннель.
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ЭкономикаАвтоРОССИЯвнедорожникиУАЗ
 
 
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