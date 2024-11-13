https://1prime.ru/20241113/patriot-852794868.html
Стала известна дата премьеры обновленного УАЗ "Патриот"
Стала известна дата премьеры обновленного УАЗ "Патриот" - 13.11.2024, ПРАЙМ
Стала известна дата премьеры обновленного УАЗ "Патриот"
Премьера обновленного УАЗ "Патриот" должна пройти в ноябре следующего года, сообщила "Российская газета" со ссылкой на осведомленный источник на Ульяновском... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T15:31+0300
2024-11-13T15:31+0300
2024-11-13T15:31+0300
экономика
авто
россия
внедорожники
уаз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/13/852273574_0:0:3409:1918_1920x0_80_0_0_cf8b75f902c1bd5ff72e2fa69d22e457.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Премьера обновленного УАЗ "Патриот" должна пройти в ноябре следующего года, сообщила "Российская газета" со ссылкой на осведомленный источник на Ульяновском автозаводе.Издание выяснило, что будут представлены модели как с бензиновым, так и с дизельным двигателями. При этом дизель будет представлять собой производную от двигателя объемом 2,0 литра, который устанавливают на Sollers Argo. Мощность двигателя на "Патриоте" должна составить 136 лошадиных сил против 130 лошадиных сил на Sollers Argo, пишет "РГ". Отмечается, что на обновленном "Патриоте" установят новую шестиступенчатую механическую коробку передач, светодиодные фары, которые будут "радикально эффективнее" используемых сейчас, а также новые переднюю панель, рулевое колесо, центральный тоннель.
https://1prime.ru/20241112/exeed-852778208.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/13/852273574_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_98c1ffc03301891494e66353bf18702e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, внедорожники, уаз
Экономика, Авто, РОССИЯ, внедорожники, УАЗ
Стала известна дата премьеры обновленного УАЗ "Патриот"
"РГ": прошел анонс премьеры обновленного российского внедорожника УАЗ "Патриот"
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ.
Премьера обновленного УАЗ "Патриот" должна пройти в ноябре следующего года, сообщила "Российская газета"
со ссылкой на осведомленный источник на Ульяновском автозаводе.
Издание выяснило, что будут представлены модели как с бензиновым, так и с дизельным двигателями. При этом дизель будет представлять собой производную от двигателя объемом 2,0 литра, который устанавливают на Sollers Argo. Мощность двигателя на "Патриоте" должна составить 136 лошадиных сил против 130 лошадиных сил на Sollers Argo, пишет "РГ".
Отмечается, что на обновленном "Патриоте" установят новую шестиступенчатую механическую коробку передач, светодиодные фары, которые будут "радикально эффективнее" используемых сейчас, а также новые переднюю панель, рулевое колесо, центральный тоннель.
В России начали продавать Exeed RX в новой версии