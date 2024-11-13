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СМИ: на Украине упала поддержка ВСУ среди населения - 13.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241113/podderzhka-852785193.html
СМИ: на Украине упала поддержка ВСУ среди населения
СМИ: на Украине упала поддержка ВСУ среди населения - 13.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: на Украине упала поддержка ВСУ среди населения
Украинцы стали направлять гораздо меньше средств на помощь украинским военным, пожертвования в некоторых организациях сократились в 10 раз, пишет Блумберг со... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T11:18+0300
2024-11-13T11:18+0300
спецоперация на украине
украина
поддержка украины
всу
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Украинцы стали направлять гораздо меньше средств на помощь украинским военным, пожертвования в некоторых организациях сократились в 10 раз, пишет Блумберг со ссылкой сборщиков средств."Частные пожертвования украинским войскам значительно упали, что демонстрирует, что готовность граждан Украины вносить вклад в оборону угасает", - следует из материала. Авторы также отметили, что украинцы стали более экономными в вопросе перечисления средств на продолжение конфликта в связи с неизвестностью относительно будущего развития событий при новом президенте США Дональде Трампе.Украинский общественный деятель, актер и комик Сергей Притула рассказал, что его фонд вынужден работать в разы больше, чтобы получиться объем пожертвований равный показателям прошлых лет. На готовность граждан жертвовать свои деньги фонды влияют насильственная кампания Зеленского по мобилизации, рост экономических проблем у населения, а также общая усталость от конфликта.
https://1prime.ru/20241113/vsu-852782601.html
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украина, поддержка украины, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, поддержка Украины, ВСУ
11:18 13.11.2024
 
СМИ: на Украине упала поддержка ВСУ среди населения

Bloomberg: жители Украины стали передавать меньше денег на нужды ВСУ

© Фото : Unsplash/Ahmed ZalabanyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© Фото : Unsplash/Ahmed Zalabany
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Украинцы стали направлять гораздо меньше средств на помощь украинским военным, пожертвования в некоторых организациях сократились в 10 раз, пишет Блумберг со ссылкой сборщиков средств.
"Частные пожертвования украинским войскам значительно упали, что демонстрирует, что готовность граждан Украины вносить вклад в оборону угасает", - следует из материала. Авторы также отметили, что украинцы стали более экономными в вопросе перечисления средств на продолжение конфликта в связи с неизвестностью относительно будущего развития событий при новом президенте США Дональде Трампе.
Украинский общественный деятель, актер и комик Сергей Притула рассказал, что его фонд вынужден работать в разы больше, чтобы получиться объем пожертвований равный показателям прошлых лет.
На готовность граждан жертвовать свои деньги фонды влияют насильственная кампания Зеленского по мобилизации, рост экономических проблем у населения, а также общая усталость от конфликта.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
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09:43
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАподдержка УкраиныВСУ
 
 
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