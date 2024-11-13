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Байден намерен передать Киеву "каждый выделенный доллар" до конца срока

Байден намерен передать Киеву "каждый выделенный доллар" до конца срока - 13.11.2024, ПРАЙМ

Байден намерен передать Киеву "каждый выделенный доллар" до конца срока

Президент США Джо Байден намерен передать всю выделенную на помощь Украине сумму до конца срока, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T13:37+0300

2024-11-13T13:37+0300

2024-11-13T13:37+0300

политика

сша

украина

джо байден

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден намерен передать всю выделенную на помощь Украине сумму до конца срока, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен."Президент Байден намерен позаботиться о том, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении (выделенных на поддержку Украины), был отправлен в период с сегодняшнего дня по 20 января", - отметил он в рамках визита в Брюссель.Ранее Пентагон сообщил о выделении Украине 9,3 миллиарда долларов помощи.Россия высказала свою опасение по поводу поставок оружия в Украину, считая, что это мешает урегулированию конфликта и вовлекает страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки оружия являются законной целью для России, и обвинил США и НАТО в прямом вмешательстве в конфликт.

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сша, украина, джо байден