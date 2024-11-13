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Байден намерен передать Киеву "каждый выделенный доллар" до конца срока - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Байден намерен передать Киеву "каждый выделенный доллар" до конца срока
Байден намерен передать Киеву "каждый выделенный доллар" до конца срока - 13.11.2024, ПРАЙМ
Байден намерен передать Киеву "каждый выделенный доллар" до конца срока
Президент США Джо Байден намерен передать всю выделенную на помощь Украине сумму до конца срока, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T13:37+0300
2024-11-13T13:37+0300
политика
сша
украина
джо байден
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден намерен передать всю выделенную на помощь Украине сумму до конца срока, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен."Президент Байден намерен позаботиться о том, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении (выделенных на поддержку Украины), был отправлен в период с сегодняшнего дня по 20 января", - отметил он в рамках визита в Брюссель.Ранее Пентагон сообщил о выделении Украине 9,3 миллиарда долларов помощи.Россия высказала свою опасение по поводу поставок оружия в Украину, считая, что это мешает урегулированию конфликта и вовлекает страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки оружия являются законной целью для России, и обвинил США и НАТО в прямом вмешательстве в конфликт.
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сша
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сша, украина, джо байден
Политика, США, УКРАИНА, Джо Байден
13:37 13.11.2024
 
Байден намерен передать Киеву "каждый выделенный доллар" до конца срока

Блинкен: Байден передаст "каждый доллар", выделенный Киеву, до конца срока

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден намерен передать всю выделенную на помощь Украине сумму до конца срока, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Президент Байден намерен позаботиться о том, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении (выделенных на поддержку Украины), был отправлен в период с сегодняшнего дня по 20 января", - отметил он в рамках визита в Брюссель.
Ранее Пентагон сообщил о выделении Украине 9,3 миллиарда долларов помощи.
Россия высказала свою опасение по поводу поставок оружия в Украину, считая, что это мешает урегулированию конфликта и вовлекает страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки оружия являются законной целью для России, и обвинил США и НАТО в прямом вмешательстве в конфликт.
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