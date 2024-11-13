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Раскрыто, сколько человек ВСУ теряет каждый день
Раскрыто, сколько человек ВСУ теряет каждый день - 13.11.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько человек ВСУ теряет каждый день
Ежедневные потри украинской армии составляют в среднем полторы тысячи человек, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T15:45+0300
2024-11-13T15:45+0300
2024-11-13T15:47+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ежедневные потри украинской армии составляют в среднем полторы тысячи человек, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, сославшись на секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко, что Киев намерен в ближайшие три месяца призвать на службу не менее 160 тысячи человек.Дубинский подсчитал, что ежемесячно ряды ВСУ должны пополняться на 50-55 тысяч человек, что означает 1,7-1,8 тысячи человек ежедневно. При этом такой расход людских ресурсов сохранится как минимум до инагурации нового американского президента Дональда Трампа, который сможет положить конец "кровавому пиршеству"."День их (пособников киевского режима - прим. ред.) кривляний - минус 1500 мужчин", - заключил Дубинский в своем Telegram-канале.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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всу, украина, потери
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, потери
Раскрыто, сколько человек ВСУ теряет каждый день
Депутат Рады оценил ежедневные потери в ВСУ в 1,5 тысячи человек
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ежедневные потри украинской армии составляют в среднем полторы тысячи человек, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, сославшись на секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко, что Киев намерен в ближайшие три месяца призвать на службу не менее 160 тысячи человек.
Дубинский подсчитал, что ежемесячно ряды ВСУ должны пополняться на 50-55 тысяч человек, что означает 1,7-1,8 тысячи человек ежедневно. При этом такой расход людских ресурсов сохранится как минимум до инагурации нового американского президента Дональда Трампа, который сможет положить конец "кровавому пиршеству".
"День их (пособников киевского режима - прим. ред.) кривляний - минус 1500 мужчин", - заключил Дубинский в своем Telegram-канале.
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