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Раскрыто, сколько человек ВСУ теряет каждый день - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, сколько человек ВСУ теряет каждый день
Раскрыто, сколько человек ВСУ теряет каждый день - 13.11.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько человек ВСУ теряет каждый день
Ежедневные потри украинской армии составляют в среднем полторы тысячи человек, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T15:45+0300
2024-11-13T15:47+0300
спецоперация на украине
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украина
потери
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ежедневные потри украинской армии составляют в среднем полторы тысячи человек, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, сославшись на секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко, что Киев намерен в ближайшие три месяца призвать на службу не менее 160 тысячи человек.Дубинский подсчитал, что ежемесячно ряды ВСУ должны пополняться на 50-55 тысяч человек, что означает 1,7-1,8 тысячи человек ежедневно. При этом такой расход людских ресурсов сохранится как минимум до инагурации нового американского президента Дональда Трампа, который сможет положить конец "кровавому пиршеству"."День их (пособников киевского режима - прим. ред.) кривляний - минус 1500 мужчин", - заключил Дубинский в своем Telegram-канале.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20241113/bravada-852794394.html
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всу, украина, потери
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, потери
15:45 13.11.2024 (обновлено: 15:47 13.11.2024)
 
Раскрыто, сколько человек ВСУ теряет каждый день

Депутат Рады оценил ежедневные потери в ВСУ в 1,5 тысячи человек

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ежедневные потри украинской армии составляют в среднем полторы тысячи человек, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, сославшись на секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко, что Киев намерен в ближайшие три месяца призвать на службу не менее 160 тысячи человек.
Дубинский подсчитал, что ежемесячно ряды ВСУ должны пополняться на 50-55 тысяч человек, что означает 1,7-1,8 тысячи человек ежедневно. При этом такой расход людских ресурсов сохранится как минимум до инагурации нового американского президента Дональда Трампа, который сможет положить конец "кровавому пиршеству".
"День их (пособников киевского режима - прим. ред.) кривляний - минус 1500 мужчин", - заключил Дубинский в своем Telegram-канале.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
"Руки чешутся": в Госдуме резко ответили на призыв Рютте спонсировать Киев
15:25
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАпотери
 
 
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