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Раскрыто, сколько человек ВСУ теряет каждый день

Раскрыто, сколько человек ВСУ теряет каждый день - 13.11.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, сколько человек ВСУ теряет каждый день

Ежедневные потри украинской армии составляют в среднем полторы тысячи человек, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T15:45+0300

2024-11-13T15:45+0300

2024-11-13T15:47+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ежедневные потри украинской армии составляют в среднем полторы тысячи человек, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, сославшись на секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко, что Киев намерен в ближайшие три месяца призвать на службу не менее 160 тысячи человек.Дубинский подсчитал, что ежемесячно ряды ВСУ должны пополняться на 50-55 тысяч человек, что означает 1,7-1,8 тысячи человек ежедневно. При этом такой расход людских ресурсов сохранится как минимум до инагурации нового американского президента Дональда Трампа, который сможет положить конец "кровавому пиршеству"."День их (пособников киевского режима - прим. ред.) кривляний - минус 1500 мужчин", - заключил Дубинский в своем Telegram-канале.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20241113/bravada-852794394.html

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всу, украина, потери