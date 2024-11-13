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Курс рубля по итогам торгов среды на Мосбирже снизился к юаню

Курс рубля по итогам торгов среды на Мосбирже снизился к юаню - 13.11.2024, ПРАЙМ

Курс рубля по итогам торгов среды на Мосбирже снизился к юаню

Рубль по итогам торгов среды заметно снизился к юаню, следует из данных Московской биржи. | 13.11.2024, ПРАЙМ

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2024-11-13T19:40+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды заметно снизился к юаню, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 10 копеек - до 13,6 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.30 мск дорожал на 0,26% - до 72,08 доллара за баррель. РАСКЛАД НЕ В ПОЛЬЗУ РУБЛЯ Курс юаня в среду вырос на 0,74%, китайская валюта двигалась в диапазоне 13,5-13,64 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 90 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Фундаментально расклад сохраняется не в пользу рубля – цены на нефть буксуют с начала сентября у 70 долларов за баррель Brent, а спрос на импорт будет повышаться с приближением новогодних праздников. Бюджетные расходы остаются высокими. Временное облегчение рублю может принести налоговый период, однако эта локальная поддержка начнет активизироваться на будущей неделе", - комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Российская валюта заметно ослабела и к доллару, при этом рост курса евро к рублю был сравнительно слабым, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "По сути, рубль корректируется после укрепления в последние дни. Опубликованные в среду оценки ЦБ, показавшие снижение счета текущих операций в октябре с 6,8 миллиарда долларов до 6,5 миллиарда долларов, вряд ли являлись значимым фактором давления на курс", - добавил Григорьев. ПРОГНОЗЫ "Прогноз до конца текущей недели по курсу рубля к юаню – 13,4-13,8 рубля, по доллару – 97,5-99,5 рубля", - говорит Буйволов. По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню на четверг будет диапазон 13,5-13,8 рубля, доллар может торговаться в интервале 97-99 рублей, евро - в коридоре 103-105 рублей. В нынешних условиях курс юаня еще может уйти несколько ниже 13,6 рубля, считает в свою очередь Григорьев.

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биржевые торги, россия, мосбиржа, юань