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"АвтоВАЗ" объявил о ноябрьских скидках на Lada Vesta и Largus, пишут СМИ - 13.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241113/skidki-852792758.html
"АвтоВАЗ" объявил о ноябрьских скидках на Lada Vesta и Largus, пишут СМИ
"АвтоВАЗ" объявил о ноябрьских скидках на Lada Vesta и Largus, пишут СМИ - 13.11.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" объявил о ноябрьских скидках на Lada Vesta и Largus, пишут СМИ
Приобрести Lada Vesta в ноябре можно с выгодой в размере до 580 тысяч рублей. Также продлили акция на покупку Lada Largus. Об этом сообщила "Российская газета"... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T14:43+0300
2024-11-13T14:45+0300
экономика
авто
автоваз
lada vesta
lada largus
скидки
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Приобрести Lada Vesta в ноябре можно с выгодой в размере до 580 тысяч рублей. Также продлили акция на покупку Lada Largus. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на официальное сообщение "АвтоВАЗа".По данным издания, компания объявила в ноябре акцию при покупке Lada Vesta в кузове седан. Стоимость модели в комплектации Comfort составит от 1 239 900 рублей вместо 1 525 000 рублей. Эта цена актуальна при сдаче подержанного авто, а также выгоды от участия в программах Lada Finance и Lada Finance Plus.Также отмечается, что можно сэкономить о 580 тысяч рублей при приобретении Lada Vesta SW Cross с автоматической трансмиссией. Данная скидка получается исходя из выгоды по программам трейд-ин, Lada Finance и Lada Finance Plus, а также с учетом государственной программы автокредитования (до 20% от стоимости машины).Кроме того, "РГ" сообщили в компании, что акцию по Lada Largus продлили до конца ноября. Пассажирская версия по ней будет стоить от 1 260 000 рублей при участии в программах кредитования Lada Finance и Lada Finance Plus. Экономия составит 400 000 рублей. Lada Largus в базовой версии можно приобрести по цене 1 008 000 рублей при участии в фирменных программах кредитования, использовании скидки 20% по госпрограмме автокредитования, пишет издание.
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авто, автоваз, lada vesta, lada largus, скидки
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Lada Largus, скидки
14:43 13.11.2024 (обновлено: 14:45 13.11.2024)
 
"АвтоВАЗ" объявил о ноябрьских скидках на Lada Vesta и Largus, пишут СМИ

"РГ": "АвтоВАЗ" объявил о скидках на Lada Vesta и Largus до 580 тыс руб в ноябре

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Vesta
Автомобиль Lada Vesta - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Приобрести Lada Vesta в ноябре можно с выгодой в размере до 580 тысяч рублей. Также продлили акция на покупку Lada Largus. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на официальное сообщение "АвтоВАЗа".
По данным издания, компания объявила в ноябре акцию при покупке Lada Vesta в кузове седан. Стоимость модели в комплектации Comfort составит от 1 239 900 рублей вместо 1 525 000 рублей. Эта цена актуальна при сдаче подержанного авто, а также выгоды от участия в программах Lada Finance и Lada Finance Plus.
Также отмечается, что можно сэкономить о 580 тысяч рублей при приобретении Lada Vesta SW Cross с автоматической трансмиссией. Данная скидка получается исходя из выгоды по программам трейд-ин, Lada Finance и Lada Finance Plus, а также с учетом государственной программы автокредитования (до 20% от стоимости машины).
Кроме того, "РГ" сообщили в компании, что акцию по Lada Largus продлили до конца ноября. Пассажирская версия по ней будет стоить от 1 260 000 рублей при участии в программах кредитования Lada Finance и Lada Finance Plus. Экономия составит 400 000 рублей. Lada Largus в базовой версии можно приобрести по цене 1 008 000 рублей при участии в фирменных программах кредитования, использовании скидки 20% по госпрограмме автокредитования, пишет издание.
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ЭкономикаАвтоАвтоВАЗLada VestaLada Largusскидки
 
 
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