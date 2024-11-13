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Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год - 13.11.2024, ПРАЙМ
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 70 тысяч баррелей в сутки, до 103,13 миллиона баррелей в сутки, и сохранило ожидания на... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T20:24+0300
2024-11-13T20:24+0300
2024-11-13T20:24+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 70 тысяч баррелей в сутки, до 103,13 миллиона баррелей в сутки, и сохранило ожидания на 2025 год на уровне 104,35 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. В октябрьском докладе Минэнерго США прогнозировало, что в 2024 и 2025 годах спрос на нефть в мире вырастет до 103,06 и 104,35 миллиона баррелей в сутки соответственно. Из прогноза также следует, что потребление по итогам 2023 года министерство оценивает в 102,14 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, теперь Минэнерго США ожидает, что в 2024 году спрос на нефть вырастет на 1 миллион баррелей в сутки, а в 2025 году - на 1,2 миллиона баррелей. "Мы прогнозируем, что мировое потребление жидкого топлива увеличится на 1 миллион баррелей в сутки в 2024 году и на 1,2 миллиона баррелей в сутки в 2025 году, что в среднем ниже, чем за 10-летний период до пандемии (1,5 миллиона баррелей в сутки), а также ниже прироста спроса на нефть, наблюдаемого после пандемии с 2021 по 2023 год", - говорится в сообщении.
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Экономика, США, Минэнерго США, Нефть, мировой спрос на нефть
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год
Минэнерго США: спрос на нефть в мире в 2024 году составит 103,13 миллиона б/с
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 70 тысяч баррелей в сутки, до 103,13 миллиона баррелей в сутки, и сохранило ожидания на 2025 год на уровне 104,35 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства.
В октябрьском докладе Минэнерго США прогнозировало, что в 2024 и 2025 годах спрос на нефть в мире вырастет до 103,06 и 104,35 миллиона баррелей в сутки соответственно.
Из прогноза также следует, что потребление по итогам 2023 года министерство оценивает в 102,14 миллиона баррелей в сутки.
Таким образом, теперь Минэнерго США ожидает, что в 2024 году спрос на нефть вырастет на 1 миллион баррелей в сутки, а в 2025 году - на 1,2 миллиона баррелей.
"Мы прогнозируем, что мировое потребление жидкого топлива увеличится на 1 миллион баррелей в сутки в 2024 году и на 1,2 миллиона баррелей в сутки в 2025 году, что в среднем ниже, чем за 10-летний период до пандемии (1,5 миллиона баррелей в сутки), а также ниже прироста спроса на нефть, наблюдаемого после пандемии с 2021 по 2023 год", - говорится в сообщении.
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