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Хуснуллин раскрыл, стройку в каких регионах будут поддерживать власти - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Хуснуллин раскрыл, стройку в каких регионах будут поддерживать власти
Хуснуллин раскрыл, стройку в каких регионах будут поддерживать власти - 13.11.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин раскрыл, стройку в каких регионах будут поддерживать власти
Российские власти прежде всего будут поддерживать строительство в тех регионах, где спрос меньше, чем предложение, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T11:45+0300
2024-11-13T11:47+0300
марат хуснуллин
жилищное строительство
регионы россии
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российские власти прежде всего будут поддерживать строительство в тех регионах, где спрос меньше, чем предложение, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России" в национальном центре "Россия". "Мы видим, что есть определенные перекосы, что у нас условно 20 регионов держат большую часть рынка жилья. Поэтому, тут мы должны сейчас посмотреть, поддерживать ли эти регионы. Пока склоняемся, что прежде всего надо поддерживать там, где спрос меньше, и нужно поддерживать не спрос, а предложение", - сказал Хуснуллин. Он уточнил, что в первую очередь поддержку будут оказывать тем регионам, где низкие цены и доходность стройки.
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марат хуснуллин, жилищное строительство, регионы россии
Марат Хуснуллин, жилищное строительство, регионы России
11:45 13.11.2024 (обновлено: 11:47 13.11.2024)
 
Хуснуллин раскрыл, стройку в каких регионах будут поддерживать власти

Хуснуллин: власти поддержат строительство в регионах, где спрос меньше предложения

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство ЖК "Южная Битца" в Подмосковье
Строительство ЖК Южная Битца в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российские власти прежде всего будут поддерживать строительство в тех регионах, где спрос меньше, чем предложение, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России" в национальном центре "Россия".
"Мы видим, что есть определенные перекосы, что у нас условно 20 регионов держат большую часть рынка жилья. Поэтому, тут мы должны сейчас посмотреть, поддерживать ли эти регионы. Пока склоняемся, что прежде всего надо поддерживать там, где спрос меньше, и нужно поддерживать не спрос, а предложение", - сказал Хуснуллин.
Он уточнил, что в первую очередь поддержку будут оказывать тем регионам, где низкие цены и доходность стройки.
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Марат Хуснуллинжилищное строительстворегионы России
 
 
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