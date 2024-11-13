https://1prime.ru/20241113/tesla-852793266.html

Tesla отзовет более 2,4 тысяч электропикапов Cybertruck

Tesla отзовет более 2,4 тысяч электропикапов Cybertruck - 13.11.2024, ПРАЙМ

Tesla отзовет более 2,4 тысяч электропикапов Cybertruck

Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck, следует из пресс-релиза Национального управления... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T14:48+0300

2024-11-13T14:48+0300

2024-11-13T14:48+0300

авто

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). Согласно документу, отзыву подлежат 2 431 автомобиль, которые были произведены с 6 ноября прошлого года по 30 июля нынешнего. Отзыв связан с неисправностью инвертора привода, что может повысить риск аварии, говорится в релизе. Сервисная служба Tesla бесплатно проведет необходимую замену, отмечается в сообщении. В октябре компания отозвала более 27 тысяч Cybertruck из-за неисправности в работе камеры заднего вида. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

https://1prime.ru/20241003/neispravnost-851941025.html

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