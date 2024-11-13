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Tesla отзовет более 2,4 тысяч электропикапов Cybertruck - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Tesla отзовет более 2,4 тысяч электропикапов Cybertruck
Tesla отзовет более 2,4 тысяч электропикапов Cybertruck - 13.11.2024, ПРАЙМ
Tesla отзовет более 2,4 тысяч электропикапов Cybertruck
Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck, следует из пресс-релиза Национального управления... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T14:48+0300
2024-11-13T14:48+0300
авто
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). Согласно документу, отзыву подлежат 2 431 автомобиль, которые были произведены с 6 ноября прошлого года по 30 июля нынешнего. Отзыв связан с неисправностью инвертора привода, что может повысить риск аварии, говорится в релизе. Сервисная служба Tesla бесплатно проведет необходимую замену, отмечается в сообщении. В октябре компания отозвала более 27 тысяч Cybertruck из-за неисправности в работе камеры заднего вида. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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авто
Авто
14:48 13.11.2024
 
Tesla отзовет более 2,4 тысяч электропикапов Cybertruck

NHTSA: Tesla отзывает более 2,4 тысяч электропикапов Cybertruck

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкTesla Cybertruck Wylsacom Edition
Tesla Cybertruck Wylsacom Edition - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 2,4 тысячи электропикапов Cybertruck, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
Согласно документу, отзыву подлежат 2 431 автомобиль, которые были произведены с 6 ноября прошлого года по 30 июля нынешнего.
Отзыв связан с неисправностью инвертора привода, что может повысить риск аварии, говорится в релизе. Сервисная служба Tesla бесплатно проведет необходимую замену, отмечается в сообщении.
В октябре компания отозвала более 27 тысяч Cybertruck из-за неисправности в работе камеры заднего вида.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
Tesla Cybertruck
Tesla отзывает тысячи Cybertruck из-за серьезной неисправности
3 октября, 13:36
 
Авто
 
 
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