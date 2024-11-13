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"Укрэнерго" ограничила электроэнергию для бизнеса - 13.11.2024, ПРАЙМ
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"Укрэнерго" ограничила электроэнергию для бизнеса
"Укрэнерго" ограничила электроэнергию для бизнеса - 13.11.2024, ПРАЙМ
"Укрэнерго" ограничила электроэнергию для бизнеса
Временные ограничения потребления электроэнергии вводят в среду для бизнеса и промышленных потребителей Украины, сообщила украинская национальная энергокомпания | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T10:24+0300
2024-11-13T10:24+0300
энергетика
укрэнерго
электроэнергия
промышленные потребители
бизнес
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения потребления электроэнергии вводят в среду для бизнеса и промышленных потребителей Украины, сообщила украинская национальная энергокомпания "Укрэнерго". "Тринадцатого ноября временно вводятся ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей. Причина: краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение дня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании. Отмечается, что вечером, после устранения замечаний к работе оборудования, ограничения будут отменены. В компании заверили, что никаких ограничений для бытовых потребителей не предвидится. Кроме того энергетики призвали пользователей рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления.
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укрэнерго, электроэнергия, промышленные потребители, бизнес
Энергетика, Укрэнерго, электроэнергия, промышленные потребители, Бизнес
10:24 13.11.2024
 
"Укрэнерго" ограничила электроэнергию для бизнеса

"Укрэнерго" ввела ограничения на электроэнергию для промышленных потребителей

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения потребления электроэнергии вводят в среду для бизнеса и промышленных потребителей Украины, сообщила украинская национальная энергокомпания "Укрэнерго".
"Тринадцатого ноября временно вводятся ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей. Причина: краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение дня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.
Отмечается, что вечером, после устранения замечаний к работе оборудования, ограничения будут отменены. В компании заверили, что никаких ограничений для бытовых потребителей не предвидится.
Кроме того энергетики призвали пользователей рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления.
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ЭнергетикаУкрэнергоэлектроэнергияпромышленные потребителиБизнес
 
 
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