https://1prime.ru/20241113/ukrenergo-852783904.html
"Укрэнерго" ограничила электроэнергию для бизнеса
"Укрэнерго" ограничила электроэнергию для бизнеса - 13.11.2024, ПРАЙМ
"Укрэнерго" ограничила электроэнергию для бизнеса
Временные ограничения потребления электроэнергии вводят в среду для бизнеса и промышленных потребителей Украины, сообщила украинская национальная энергокомпания | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T10:24+0300
2024-11-13T10:24+0300
2024-11-13T10:24+0300
энергетика
укрэнерго
электроэнергия
промышленные потребители
бизнес
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения потребления электроэнергии вводят в среду для бизнеса и промышленных потребителей Украины, сообщила украинская национальная энергокомпания "Укрэнерго". "Тринадцатого ноября временно вводятся ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей. Причина: краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение дня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании. Отмечается, что вечером, после устранения замечаний к работе оборудования, ограничения будут отменены. В компании заверили, что никаких ограничений для бытовых потребителей не предвидится. Кроме того энергетики призвали пользователей рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления.
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укрэнерго, электроэнергия, промышленные потребители, бизнес
Энергетика, Укрэнерго, электроэнергия, промышленные потребители, Бизнес
"Укрэнерго" ограничила электроэнергию для бизнеса
"Укрэнерго" ввела ограничения на электроэнергию для промышленных потребителей
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения потребления электроэнергии вводят в среду для бизнеса и промышленных потребителей Украины, сообщила украинская национальная энергокомпания "Укрэнерго".
"Тринадцатого ноября временно вводятся ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей. Причина: краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение дня", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.
Отмечается, что вечером, после устранения замечаний к работе оборудования, ограничения будут отменены. В компании заверили, что никаких ограничений для бытовых потребителей не предвидится.
Кроме того энергетики призвали пользователей рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления.
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