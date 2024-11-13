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Нигер пригласил российские компании добывать уран в стране
Нигер пригласил российские компании добывать уран в стране - 13.11.2024, ПРАЙМ
Нигер пригласил российские компании добывать уран в стране
Нигер пригласил компании из России для поиска и добычи природных ресурсов страны, рассказал министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T08:11+0300
2024-11-13T08:11+0300
2024-11-13T08:22+0300
нигер
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уран
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СИРИУС, 13 ноя - ПРАЙМ. Нигер пригласил компании из России для поиска и добычи природных ресурсов страны, рассказал министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи. "Мы уже встречались с российскими компаниями, которые заинтересованы в том, чтобы приехать в Нигер и заниматься разведкой и добычей природных ресурсов", - объяснил министр в беседе с новостным агентством РИА Новости на полях первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка". Он также добавил, что государство приветствует добычу не только урана, но и других полезных ресурсов.Встречи прошли с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.
https://1prime.ru/20241112/lavrov-852779076.html
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нигер, россия, добыча, уран
НИГЕР, РОССИЯ, добыча, уран
Нигер пригласил российские компании добывать уран в стране
Абарчи: Нигер пригласил компании из РФ добывать уран в стране
СИРИУС, 13 ноя - ПРАЙМ. Нигер пригласил компании из России для поиска и добычи природных ресурсов страны, рассказал министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи.
"Мы уже встречались с российскими компаниями, которые заинтересованы в том, чтобы приехать в Нигер и заниматься разведкой и добычей природных ресурсов", - объяснил министр в беседе с новостным агентством РИА Новости на полях первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка". Он также добавил, что государство приветствует добычу не только урана, но и других полезных ресурсов.
Встречи прошли с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.
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