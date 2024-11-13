https://1prime.ru/20241113/vsu-852782601.html

Рогов рассказал, как ВСУ унижают жителей Запорожья

Рогов рассказал, как ВСУ унижают жителей Запорожья - 13.11.2024, ПРАЙМ

Рогов рассказал, как ВСУ унижают жителей Запорожья

Солдаты ВСУ унижают жителей Запорожья, называя их "генетически неправильными украинцами", рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T09:43+0300

2024-11-13T09:43+0300

2024-11-13T09:49+0300

спецоперация на украине

всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – ПРАЙМ. Солдаты ВСУ унижают жителей Запорожья, называя их "генетически неправильными украинцами", рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. "В ВСУ местных жителей называют "москалями", "схидняками" ("восточники", жители восточной Украины – прим. ред.) и "генетически неправильными украинцами", тем самым демонстрируя к ним свое пренебрежительное и унизительное отношение", - объяснил политик, отметив, что на оккупированных украинскими войсками территориях творится беспредел и террор. Он также подчеркнул, что город, как и его жители, являются для украинской власти и других областей уже давно оторванной частью.

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всу, запорожье, украина