https://1prime.ru/20241113/vsu-852782601.html
Рогов рассказал, как ВСУ унижают жителей Запорожья
Рогов рассказал, как ВСУ унижают жителей Запорожья - 13.11.2024, ПРАЙМ
Рогов рассказал, как ВСУ унижают жителей Запорожья
Солдаты ВСУ унижают жителей Запорожья, называя их "генетически неправильными украинцами", рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T09:43+0300
2024-11-13T09:43+0300
2024-11-13T09:49+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – ПРАЙМ. Солдаты ВСУ унижают жителей Запорожья, называя их "генетически неправильными украинцами", рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. "В ВСУ местных жителей называют "москалями", "схидняками" ("восточники", жители восточной Украины – прим. ред.) и "генетически неправильными украинцами", тем самым демонстрируя к ним свое пренебрежительное и унизительное отношение", - объяснил политик, отметив, что на оккупированных украинскими войсками территориях творится беспредел и террор. Он также подчеркнул, что город, как и его жители, являются для украинской власти и других областей уже давно оторванной частью.
https://1prime.ru/20241113/sudba-852781877.html
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всу, запорожье, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА
Рогов рассказал, как ВСУ унижают жителей Запорожья
Рогов: ВСУ называют жителей Запорожья "москалями" и "генетически неправильными украинцами"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – ПРАЙМ. Солдаты ВСУ унижают жителей Запорожья, называя их "генетически неправильными украинцами", рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
"В ВСУ местных жителей называют "москалями", "схидняками" ("восточники", жители восточной Украины – прим. ред.) и "генетически неправильными украинцами", тем самым демонстрируя к ним свое пренебрежительное и унизительное отношение", - объяснил политик, отметив, что на оккупированных украинскими войсками территориях творится беспредел и террор.
Он также подчеркнул, что город, как и его жители, являются для украинской власти и других областей уже давно оторванной частью.
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