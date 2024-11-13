https://1prime.ru/20241113/vsu-852793819.html

"Ответили их же оружием": захваченная M-2 Bradley мчится в бой против ВСУ

"Ответили их же оружием": захваченная M-2 Bradley мчится в бой против ВСУ - 13.11.2024, ПРАЙМ

"Ответили их же оружием": захваченная M-2 Bradley мчится в бой против ВСУ

Российские военные используют одну из пяти захваченных M-2 Bradley в боях против ВСУ, передает издание Forbes. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T15:07+0300

2024-11-13T15:07+0300

2024-11-13T15:08+0300

спецоперация на украине

всу

вс россии

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российские военные используют одну из пяти захваченных M-2 Bradley в боях против ВСУ, передает издание Forbes.Согласно материалу, с начала конфликта российская армия смогла захватить минимум пять бронемашин. Отмечается, что машины были модифицированы военными, чтобы лучше защищаться от беспилотников с помощью установленной сверху камуфляжной сетки."И вот теперь русские используют одну из этих пяти захваченных 30-тонных десятиместных машин против самих украинцев", - сказано в материале.Видео, используемое в материале, которое стало вирусным, демонстрирует модифицированную БМП, которая ранее принадлежала украинским войскам и теперь находится на вооружении российской армии."30-я мотострелковая бригада доработала свою M-2, установив сверху камуфляжную “клетку” и тем самым улучшив ее защиту от одного из самых опасных видов оружия в распоряжении ВСУ: начиненных взрывчаткой беспилотников с видом от первого лица", - заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20241113/podderzhka-852785193.html

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всу, вс россии