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"Ответили их же оружием": захваченная M-2 Bradley мчится в бой против ВСУ
"Ответили их же оружием": захваченная M-2 Bradley мчится в бой против ВСУ - 13.11.2024, ПРАЙМ
"Ответили их же оружием": захваченная M-2 Bradley мчится в бой против ВСУ
Российские военные используют одну из пяти захваченных M-2 Bradley в боях против ВСУ, передает издание Forbes. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T15:07+0300
2024-11-13T15:07+0300
2024-11-13T15:08+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российские военные используют одну из пяти захваченных M-2 Bradley в боях против ВСУ, передает издание Forbes.Согласно материалу, с начала конфликта российская армия смогла захватить минимум пять бронемашин. Отмечается, что машины были модифицированы военными, чтобы лучше защищаться от беспилотников с помощью установленной сверху камуфляжной сетки."И вот теперь русские используют одну из этих пяти захваченных 30-тонных десятиместных машин против самих украинцев", - сказано в материале.Видео, используемое в материале, которое стало вирусным, демонстрирует модифицированную БМП, которая ранее принадлежала украинским войскам и теперь находится на вооружении российской армии."30-я мотострелковая бригада доработала свою M-2, установив сверху камуфляжную “клетку” и тем самым улучшив ее защиту от одного из самых опасных видов оружия в распоряжении ВСУ: начиненных взрывчаткой беспилотников с видом от первого лица", - заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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всу, вс россии
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС России
"Ответили их же оружием": захваченная M-2 Bradley мчится в бой против ВСУ
Forbes: российская бригада использует в боях с ВСУ захваченную M-2 Bradley
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ.
Российские военные используют одну из пяти захваченных M-2 Bradley в боях против ВСУ, передает
издание Forbes.
Согласно материалу, с начала конфликта российская армия смогла захватить минимум пять бронемашин. Отмечается, что машины были модифицированы военными, чтобы лучше защищаться от беспилотников с помощью установленной сверху камуфляжной сетки.
"И вот теперь русские используют одну из этих пяти захваченных 30-тонных десятиместных машин против самих украинцев", - сказано в материале.
Видео, используемое в материале, которое стало вирусным, демонстрирует модифицированную БМП, которая ранее принадлежала украинским войскам и теперь находится на вооружении российской армии.
"30-я мотострелковая бригада доработала свою M-2, установив сверху камуфляжную “клетку” и тем самым улучшив ее защиту от одного из самых опасных видов оружия в распоряжении ВСУ: начиненных взрывчаткой беспилотников с видом от первого лица", - заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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