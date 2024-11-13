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Юань открыл торги 13 ноября ростом

Юань открыл торги 13 ноября ростом - 13.11.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги 13 ноября ростом

Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 13,57 рубля, следует из данных Московской биржи. | 13.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии растет до 13,57 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск растет на 7 копеек, до 13,57 рубля.

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мосбиржа, юань