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Юань на Мосбирже пытается закрепиться выше 13,6 рубля

Юань на Мосбирже пытается закрепиться выше 13,6 рубля - 13.11.2024, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже пытается закрепиться выше 13,6 рубля

Курс рубля в первые часы торгов среды сильно снижается против юаня: китайская валюта пытается закрепляться выше 13,6 рубля, следует из данных Московской биржи. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T14:26+0300

2024-11-13T14:26+0300

2024-11-13T14:26+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов среды сильно снижается против юаня: китайская валюта пытается закрепляться выше 13,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.12 мск растёт на 14 копеек, до 13,64 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 62,6 миллиарда рублей. Ожидается сдержанное наращивание импорта в конце года, рассчитывает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Соответственно, пока не видим оснований для усиления спроса на валюту и, как следствие, не ждем повышения волатильности на валютном рынке. С другой стороны, сложно ждать сейчас и резкой активизации экспортеров - до налоговых выплат (28 ноября) еще далеко. Считаем, что диапазон 13,3-13,6 рубля сохранит свою актуальность для биржевого и внебиржевого курсов юаня в ближайшие дни", - добавляет он. Экспортеры под новый год вполне могут увеличить продажи валюты, чтобы разместить на праздники рубли на более выгодных рублевых вкладах, что поддержит курс рубля, допускает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако основной угрозой для рубля является рост ликвидности финансовой системы под конец года, и этот фактор может перевесить позитив", - заключает он.

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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань