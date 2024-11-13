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Рубль снижается к юаню на Мосбирже после трех сессий роста

Рубль снижается к юаню на Мосбирже после трех сессий роста - 13.11.2024, ПРАЙМ

Рубль снижается к юаню на Мосбирже после трех сессий роста

Рубль на Московской бирже в середине недели снижается к юаню после трех сессий повышения, в ходе которого китайская валюта протестировала психологический... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T18:12+0300

2024-11-13T18:12+0300

2024-11-13T18:12+0300

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юань

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в середине недели снижается к юаню после трех сессий повышения, в ходе которого китайская валюта протестировала психологический уровень 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.01 мск рос на 10 копеек - до 13,60 рубля. Повышение составляет 0,7%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,5-13,64 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 89 миллиардов рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 98,53 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,245 против 7,217 на форексе. РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ Рубль в среду торгуется в минусе против юаня. После трех сессий падения и тестирования поддержки на уровне 13,5 рубля китайская валюта отскакивает вверх. "Рост юаня к рублю в основном обусловлен укреплением китайской валюты на форексе – после нескольких дней активного падения", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневые ставки денежного рынка мало меняются и составляют в среду 4,66% годовых по индикатору RUSFARCNY против 4,6% во вторник. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.05 мск падает на 1,3% - до 71 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,2%, до 106,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Курс юаня пробил верхнюю границу диапазона 13,33–13,58 рубля, который ранее обозначался в качестве вероятного на эту неделю, отмечает Бабин. "В области 13,67–13,71 находится более сильное техническое препятствие, которое вряд ли удастся сходу преодолеть, если, конечно, на зарубежных площадках юань не продолжит активно дорожать", - добавляет он. В свою очередь Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" полагает, что курс юаня, несмотря на текущий рост, в ближайшее время может вновь опуститься к уровню 13,5 рубля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, биржевые торги, юань