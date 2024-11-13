Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль снижается к юаню на Мосбирже после трех сессий роста - 13.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Китайский юань
https://1prime.ru/20241113/yuan-852800649.html
Рубль снижается к юаню на Мосбирже после трех сессий роста
Рубль снижается к юаню на Мосбирже после трех сессий роста - 13.11.2024, ПРАЙМ
Рубль снижается к юаню на Мосбирже после трех сессий роста
Рубль на Московской бирже в середине недели снижается к юаню после трех сессий повышения, в ходе которого китайская валюта протестировала психологический... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T18:12+0300
2024-11-13T18:12+0300
китайский юань
россия
мосбиржа
биржевые торги
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/83405/71/834057164_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_03c86a757a6faeb66921ce5c5275533f.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в середине недели снижается к юаню после трех сессий повышения, в ходе которого китайская валюта протестировала психологический уровень 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.01 мск рос на 10 копеек - до 13,60 рубля. Повышение составляет 0,7%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,5-13,64 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 89 миллиардов рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 98,53 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,245 против 7,217 на форексе. РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ Рубль в среду торгуется в минусе против юаня. После трех сессий падения и тестирования поддержки на уровне 13,5 рубля китайская валюта отскакивает вверх. "Рост юаня к рублю в основном обусловлен укреплением китайской валюты на форексе – после нескольких дней активного падения", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневые ставки денежного рынка мало меняются и составляют в среду 4,66% годовых по индикатору RUSFARCNY против 4,6% во вторник. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.05 мск падает на 1,3% - до 71 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,2%, до 106,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Курс юаня пробил верхнюю границу диапазона 13,33–13,58 рубля, который ранее обозначался в качестве вероятного на эту неделю, отмечает Бабин. "В области 13,67–13,71 находится более сильное техническое препятствие, которое вряд ли удастся сходу преодолеть, если, конечно, на зарубежных площадках юань не продолжит активно дорожать", - добавляет он. В свою очередь Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" полагает, что курс юаня, несмотря на текущий рост, в ближайшее время может вновь опуститься к уровню 13,5 рубля.
https://1prime.ru/20241113/kurs-852799395.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83405/71/834057164_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5591835c3094438234f2f1712a9e7a0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мосбиржа, биржевые торги, юань
Китайский юань, РОССИЯ, Мосбиржа, биржевые торги, юань
18:12 13.11.2024
 
Рубль снижается к юаню на Мосбирже после трех сессий роста

Курс юаня на Мосбирже вырос до 13,60 рубля

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в середине недели снижается к юаню после трех сессий повышения, в ходе которого китайская валюта протестировала психологический уровень 13,5 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 18.01 мск рос на 10 копеек - до 13,60 рубля. Повышение составляет 0,7%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,5-13,64 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 89 миллиардов рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 98,53 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,245 против 7,217 на форексе.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ

Рубль в среду торгуется в минусе против юаня. После трех сессий падения и тестирования поддержки на уровне 13,5 рубля китайская валюта отскакивает вверх.
"Рост юаня к рублю в основном обусловлен укреплением китайской валюты на форексе – после нескольких дней активного падения", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
При этом юаневые ставки денежного рынка мало меняются и составляют в среду 4,66% годовых по индикатору RUSFARCNY против 4,6% во вторник.
Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.05 мск падает на 1,3% - до 71 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,2%, до 106,3 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Курс юаня пробил верхнюю границу диапазона 13,33–13,58 рубля, который ранее обозначался в качестве вероятного на эту неделю, отмечает Бабин.
"В области 13,67–13,71 находится более сильное техническое препятствие, которое вряд ли удастся сходу преодолеть, если, конечно, на зарубежных площадках юань не продолжит активно дорожать", - добавляет он.
В свою очередь Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" полагает, что курс юаня, несмотря на текущий рост, в ближайшее время может вновь опуститься к уровню 13,5 рубля.
Монета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 14 ноября
17:31
 
Китайский юаньРОССИЯМосбиржабиржевые торгиюань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала