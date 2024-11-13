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Все пересчитают. Получателей льгот на квартплату ждут перемены

Все пересчитают. Получателей льгот на квартплату ждут перемены - 13.11.2024, ПРАЙМ

Все пересчитают. Получателей льгот на квартплату ждут перемены

Система льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг изменилась. Программы господдержки, которые ранее были в большей степени универсальными, теперь стали... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T04:04+0300

2024-11-13T04:04+0300

2024-11-13T04:04+0300

статья

тарифы жкх

оплата жкх

субсидии

коммунальные услуги

потребители коммунальных услуг

эксклюзив

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ, Олег Обухов. Система льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг изменилась. Программы господдержки, которые ранее были в большей степени универсальными, теперь стали адресными - для определенных категорий граждан. Пенсионеры и многодетные семьи остаются в приоритете, однако появляются группы, которым могут быть предоставлены льготы в зависимости от статуса и региона.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТеперь все онлайнПервое, на что обращают внимание эксперты, это уточнение порядка предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В частности – на постановление Правительства России "О внесении изменений…" , в котором определены особенности подачи заявления и иных документов. Порядок значительно упрощается, то есть, граждане теперь могут все оформить через "Госуслуги", рассказывает замдиректора института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.По его словам, в рамках межведомственного взаимодействия госорганы сами обязаны запрашивать большую часть документов. Для получения субсидии теперь достаточно заполнить заявление на портале и прикрепить справку о доходах, а также копии квитанций на оплату услуг ЖКХ. Это нововведение значительно упростит процесс получения льгот. При этом для тех, кто испытывает трудности с подачей электронного заявления, прежний порядок представления заявления и документов в МФЦ или органах соцзащиты сохраняется. Стоит добавить, что установлена общероссийская норма трат на ЖКУ: не более 22 процентов от общего семейного бюджета. Если этот порог превышен, то семьи имеют право на субсидии. Однако, регионы могут эту норму снижать, повышая тем самым уровень соцзащиты своих жителей. Например, в Москве – это 10 процентов, в Петербурге - 14. Данная норма распространяется на любые семьи", – конкретизирует экономист.Оформление, нормы и стандартыДля подачи заявления необходимо зайти на Госуслуги и авторизоваться. Если аккаунта до сих пор не было, то необходимо зарегистрироваться. Затем – в поисковой строке ввести "субсидия на ЖКУ" и выбрать соответствующий раздел. Будет предложено заполнить форму заявления, уточнив цель обращения и категорию заявителя (например, собственник жилья или наниматель). Далее необходимо будет прикрепить пакет документов, в числе которых, например, квитанция за последний месяц и справка о доходах.Региональные стандарты по стоимости ЖКУ и нормативной площади жилья будут учитываться и для того, чтобы избежать получения дотаций собственниками дорогого жилья. Ранее госорганы могли отказать в льготах при наличии задолженности по оплате услуг ЖКХ. К примеру, если она не погашена за последние три года. Появилось уточнение, что теперь лишить дотации могут только, если долг взыскивается через суд и не списан в порядке исполнительской давности. Отказать в предоставлении компенсации могут также, если был предоставлен неполный комплект документов, в сведениях нашли противоречия, или заявитель не имеет права на этот вид господдержки.Тем временем, стоит помнить, что льгота дается не навсегда, а на определенный срок – до шести месяцев, то есть, предусмотрена норма на тот случай, если общий семейный бюджет увеличится. А также на случай, если стоимость услуг ЖКХ была проиндексирована, уточняет доцент кафедры туризма и гостиничного бизнеса факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Лебедева."На размер субсидий для граждан с низкими доходами (многодетные семьи, пенсионеры, участники боевых действий) могут с высокой вероятностью повлиять очередные индексации тарифов. В частности, с 1 июля 2025 года планируется рост тарифов в среднем на 11,9 процента. Как отражено в прогнозе социально-экономического развития страны, конкретно на газ – на 10,3 процента, на электроэнергию – на 12,6 процента. В настоящее время субсидиями пользуются более 2 миллионов семей", – констатирует эксперт.Кто вправе рассчитывать на господдержкуИзменения коснулись списка лиц, которые исключаются при подсчете общего семейного бюджета. К ним не будут относиться все родственники, которые проживают и ведут совместное хозяйство с заявителем. В перечень теперь входят только супруги, несовершеннолетние дети заявителя, дети под его опекой (попечительством), а также дети – студенты-очники до 23 лет. Кроме того, уточнены виды доходов при расчете общего дохода семьи или одиноко проживающего россиянина – только суммы в денежной форме. Все, что было получено в натуральной форме (например, продукты, товары, выполнение работ или предоставление услуг), исключено из перечня доходов. Оценивать доходы от предпринимательской деятельности будут только после вычета расходов.Определен также перечень документов, которые необходимы для заявления на предоставление льгот. В их числе – паспорт заявителя и всех членов его семьи. Если в семье есть дети младше 14 лет, то свидетельство о рождении. Надо будет предоставить сведения о доходах либо об их отсутствии у заявителя и всех членов его семьи старше 16 лет за последние полгода. Если оплата ЖКУ производится не по единому платежному документу, то необходимо приложить последнюю квитанцию за ЖКУ. Для получения субсидии нужно будет указать реквизиты банковского счета.В документе "О внесении изменений…" предусмотрены еще и адресные льготы. В частности, дотации в размере до 50 процентов от общих расходов на ЖКУ инвалидам, педагогам из сельской местности, пострадавшим от техногенных и радиационных катастроф, членам семей погибших сотрудников правоохранительных органов, участникам, ветеранам и инвалидам ВОВ, СВО и других боевых действий.В дополнение к ним региональные власти вправе устанавливать свои нормативы и категории. При этом не лишним будет "взвесить", какая дотация конкретно в вашем случае предпочтительнее, продолжает Ковригин."Для получения льгот надо подумать, какое основание будет выгоднее: превышение предельного объема расходов на оплату ЖКУ в общем бюджете семьи, или принадлежность к льготным категориям граждан. В первом случае субсидию получить немного сложнее. Необходим расчет общего бюджета семьи, объема расходов. Учитывая, что платежки могут быть разными в разное время года (во многих регионах так до сих пор), проверить корректность расчетов госорганов сложнее. Во втором случае оформление основания более простое: достаточно документа, который свидетельствует о принадлежности к льготной категории граждан", – заключил эксперт.В целом, система субсидий на оплату услуг ЖКХ в 2024-2025 годах не сильно меняется. Нововведения в основном направлены на упрощение получения дотаций. Стало более четким определение оснований для предоставления и порядок получения льгот.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

тарифы жкх, оплата жкх, субсидии, коммунальные услуги, потребители коммунальных услуг, эксклюзив