https://1prime.ru/20241114/avto-852794523.html

"Авто.ру" составил список самых популярных новых авто от 5 миллионов рублей

"Авто.ру" составил список самых популярных новых авто от 5 миллионов рублей - 14.11.2024, ПРАЙМ

"Авто.ру" составил список самых популярных новых авто от 5 миллионов рублей

Сегмент премиальных моделей, где средняя стоимость одного экземпляра превышает 10 миллионов рублей, остается единственным на отечественном рынке, где... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T08:00+0300

2024-11-14T08:00+0300

2024-11-14T08:00+0300

россия

авто

эксклюзив

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Сегмент премиальных моделей, где средняя стоимость одного экземпляра превышает 10 миллионов рублей, остается единственным на отечественном рынке, где европейские и японские марки еще сохраняют высокий спрос и входят в первую десятку по интересу пользователей. Однако верхнюю половину списка уже прочно заняли китайский бренды.По данным экспертов Авто.ру, в текущем году в сегменте новых автомобилей дороже 5 миллионов рублей 40,2% предложений приходится на модели китайских брендов, в то время как год назад они занимали менее 10% от всех объявлений. Наибольший интерес у пользователей сервиса в 2024 году вызвал электрический хэтчбек Zeekr 001 (средняя стоимость 7,4 млн рублей).Второй по популярности и самый доступный автомобиль в сегменте — кросс-купе EXEED RX (5,3 млн рублей). Третье и пятое место занял китайский бренд LiXiang — флагманский внедорожник L9 (8,8 млн рублей) и гибридный кроссовер L7 (7,5 млн рублей). На четвертом месте — кроссовер Voyah Free (6,8 млн рублей).Доля на немецких и японских моделей составила 37% и 11% соответственно. Самая дорогая модель в сегменте — Mercedes-AMG G-Класс. Её средняя стоимость за 10 месяцев достигла 35,3 млн, а по уровню спроса внедорожник занял 6 место в топ-10.Кроссоверы, как в других сегментах рынка, занимают доминирующую позицию с долей свыше 75% от всех предложений. На втором месте — седаны (10%). Во многом благодаря высокому спросу на Zeekr 001 выросла популярность хэтчбеков: +5% за год.По сравнению с прошлым годом в 2024 году автовладельцы чаще отдавали предпочтение машинам с ДВС — спрос на автомобили с бензиновым двигателем вырос в 2,4 раза. При этом к гибридным и дизельным моделям сегмента интерес покупателей снизился на 36% и 35% соответственно. Также, по сравнению с прошлым годом снизилась средняя стоимость премиального автомобиля. В октябре 2024 года она составила 10,7 миллиона рублей, что на 14,5% меньше, чем годом ранее.Полностью рейтинг сложился следующим образом:

https://1prime.ru/20241113/avto-852792050.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, эксклюзив