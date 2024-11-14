https://1prime.ru/20241114/avto-852798056.html

Спрос на новые авто за год вырос почти на 40%, несмотря на цены

Спрос на новые авто за год вырос почти на 40%, несмотря на цены - 14.11.2024, ПРАЙМ

Спрос на новые авто за год вырос почти на 40%, несмотря на цены

Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили в октябре 2024 года. Как выяснилось, с октября 2023 года спрос... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T09:00+0300

2024-11-14T09:00+0300

2024-11-14T09:00+0300

авто

китайские авто

спрос на легковые авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83203/72/832037214_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71a31ccc407fd1bff8c86ed5c58270d3.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили в октябре 2024 года. Как выяснилось, с октября 2023 года спрос на новые машины вырос на 39,2%, предложение – на 55,6%, а средняя цена практически не изменилась и составила 5 700 000 рублей.По данным сервиса, лидером по спросу среди марок стал ВАЗ (LADA), получивший 13,6%. Также в пятерку вошли четыре китайских бренда: Haval (4,8%), Geely (3,3%), Chery (3,2%) и Changan (2,6%).В тройке лидеров по спросу среди моделей в октябре 2024 года оказались автомобили ВАЗ (LADA). На первой строке – Granta с 4,4%, на второй – Niva Legend с 3,6%, а на третьей – Vesta с 2,3%. Четвертое место занял Haval Jolion, получивший 2,2% от спроса, а замыкает пятерку – Москвич 3 с 1,6%. Лидером по динамике спроса стал Chery Tiggo 4 Pro: рост в 2,1 раза за год.По числу объявлений в октябре 2024 года лидировал Chery Tiggo 7 Pro Max, чья доля в предложении составила 2,6%. Второе и третье места поделили между собой OMODA C5 и ВАЗ (LADA) Granta: каждый из них получил по 2,4%. Наиболее заметно год к году выросло предложение на Granta – в 2,2 раза.Согласно ранее обнародованным данным исследования Авто.ру Бизнес, рейтинг самых популярных автомобилей, представленных в 2024 году возглавил обновленный Haval Jolion. Абсолютной новинкой признан Jetour T2, самым дорогим - электромобиль Evolute I-Jet, а максимально доступным - Jetour X70.

https://1prime.ru/20241113/skidki-852792758.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, спрос на легковые авто