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В Кремле оценили планы возвращения европейских авто на рынок России
В Кремле оценили планы возвращения европейских авто на рынок России - 14.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле оценили планы возвращения европейских авто на рынок России
Россияне должны получать более качественный товар за меньшие деньги. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T14:11+0300
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Россияне должны получать более качественный товар за меньшие деньги. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Главное - это интересы наших автолюбителей, наших производителей, наших потребителей, чтобы они могли получать более качественный товар за меньшие деньги. Поэтому, конечно, государство обязано для этого делать все возможное, одновременно не забывая о своих собственных производителях. Здесь тонкий баланс, но он всегда необходим", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также отметил, что Россия готова приветствовать возвращение автопроизводителей из недружественных стран. В ответ на вопрос о японских и немецких автопроизводителях, которые выразили желание вернуться на российский рынок, Песков заявил, что все страны принимают прагматичные решения, и если нужно, могут допустить исключения.Он также отметил, что возвращение крупных автомобильных брендов на российский рынок может стать сложным на фоне широкого ассортимента китайских автомобилей.
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россия, авто
В Кремле оценили планы возвращения европейских авто на рынок России
Песков: россияне должны получать более качественный товар за меньшие деньги
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Россияне должны получать более качественный товар за меньшие деньги. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Главное - это интересы наших автолюбителей, наших производителей, наших потребителей, чтобы они могли получать более качественный товар за меньшие деньги. Поэтому, конечно, государство обязано для этого делать все возможное, одновременно не забывая о своих собственных производителях. Здесь тонкий баланс, но он всегда необходим", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков также отметил, что Россия готова приветствовать возвращение автопроизводителей из недружественных стран. В ответ на вопрос о японских и немецких автопроизводителях, которые выразили желание вернуться на российский рынок, Песков заявил, что все страны принимают прагматичные решения, и если нужно, могут допустить исключения.
Он также отметил, что возвращение крупных автомобильных брендов на российский рынок может стать сложным на фоне широкого ассортимента китайских автомобилей.
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