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В Кремле оценили планы возвращения европейских авто на рынок России

В Кремле оценили планы возвращения европейских авто на рынок России - 14.11.2024, ПРАЙМ

В Кремле оценили планы возвращения европейских авто на рынок России

Россияне должны получать более качественный товар за меньшие деньги. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 14.11.2024, ПРАЙМ

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россия

авто

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Россияне должны получать более качественный товар за меньшие деньги. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Главное - это интересы наших автолюбителей, наших производителей, наших потребителей, чтобы они могли получать более качественный товар за меньшие деньги. Поэтому, конечно, государство обязано для этого делать все возможное, одновременно не забывая о своих собственных производителях. Здесь тонкий баланс, но он всегда необходим", - отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также отметил, что Россия готова приветствовать возвращение автопроизводителей из недружественных стран. В ответ на вопрос о японских и немецких автопроизводителях, которые выразили желание вернуться на российский рынок, Песков заявил, что все страны принимают прагматичные решения, и если нужно, могут допустить исключения.Он также отметил, что возвращение крупных автомобильных брендов на российский рынок может стать сложным на фоне широкого ассортимента китайских автомобилей.

https://1prime.ru/20241114/avto-852798056.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто