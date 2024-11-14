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“Все только начинается”. Сколько будет стоить красная икра к Новому году

“Все только начинается”. Сколько будет стоить красная икра к Новому году - 14.11.2024, ПРАЙМ

“Все только начинается”. Сколько будет стоить красная икра к Новому году

В России начинается ажиотажный спрос на красную икру в преддверии новогодних праздников. Цены на нее растут уже с сентября. Что будет ближе к праздникам,... | 14.11.2024, ПРАЙМ

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эксклюзив

икра

лососевая икра

красная икра

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В России начинается ажиотажный спрос на красную икру в преддверии новогодних праздников. Цены на нее растут уже с сентября. Что будет ближе к праздникам, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяна Суворова.По ее оценкам, средняя цена на красную икру в России увеличилась на 15 процентов по сравнению с 2023 годом. Если в прошлом году она составляла от 6000 до 7500 рублей за один килограмм в зависимости от региона, то уже в этом сентябре от 7000 до 8500 рублей.По данным Росстата, в сентябре по сравнению с августом цены выросли на 12,6 процента. А сейчас, хотя до праздников еще далеко, килограмм красной икры в магазинах стоит около 10 тысяч рублей - "такого роста еще не было", замечает экономист.По ее словам, причин существенного подорожания икры на рынке несколько. Это экономическая ситуация в стране, инфляция, в том числе на потребительском рынке, удорожание производства банок икры, а также снижение улова в 2024 году в три раза по сравнению с прошлым годом. При этом к новогодним праздникам спрос на икру традиционно растет.По мнению Суворовой, к декабрю цена на икру лососевых, вполне вероятно, вырастет еще на 13-15 процентов. Цена за один килограмм может приблизиться к 13 тысячам рублей. Более существенных скачков она не ожидает, поскольку в этом случае существенно просядут продажи.

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эксклюзив, икра, лососевая икра, красная икра