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Малый бизнес в РФ стал чаще подавать заявки на реструктуризацию кредитов

Малый бизнес в РФ стал чаще подавать заявки на реструктуризацию кредитов - 14.11.2024, ПРАЙМ

Малый бизнес в РФ стал чаще подавать заявки на реструктуризацию кредитов

Физлица и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в третьем квартале 2024 года стали чаще подавать заявки на реструктуризацию кредитов, следует из... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T20:37+0300

2024-11-14T20:37+0300

2024-11-14T20:39+0300

экономика

мсп

кредит

реструктуризация

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Физлица и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в третьем квартале 2024 года стали чаще подавать заявки на реструктуризацию кредитов, следует из информационного бюллетеня ЦБ РФ. "В третьем квартале 2024 года количество заявлений об изменении условий кредитных договоров увеличилось со стороны как физических лиц, так и субъектов МСП", - сообщает Банк России. По мнению Центробанка, усиление спроса на реструктуризацию объясняется рядом факторов, среди которых банк выделяет существенно выросшие в последние годы объемы кредитования и неравномерное влияние инфляционных процессов на различные категории граждан. Также среди причин усиления спроса на реструктуризацию ЦБ РФ выделяет отсутствие возможности у части заемщиков вернуться в график платежей после истечения установленного 6‑месячного периода кредитных каникул и повышенный спрос на реструктуризацию со стороны граждан из наиболее пострадавших приграничных регионов. Согласно данным Банка России, с января по сентябрь 2024 года банки получили 2,8 миллиона заявлений физлиц об изменении условий кредитных договоров, в том числе 2,4 миллиона - по собственным программам банков, 327,5 тысячи – о предоставлении кредитных каникул и 13,7 тысячи – ипотечных каникул. С начала года наблюдается рост числа заявок, который в среднем за квартал составлял примерно 20%. Отмечается, что за третий квартал 2024 года получено 1,1 миллиона заявлений о реструктуризации, из них 965,8 тысячи - по собственным программам банков, 146,7 тысячи – о предоставлении кредитных каникул и 5,1 тысячи - ипотечных каникул. Основной причиной отказов в предоставлении кредитных и ипотечных каникул является превышение максимального размера кредита. За январь-сентябрь 2024 года в банки от субъектов МСП поступило 111,4 тысячи заявлений о реструктуризации кредитов. В третьем квартале спрос на реструктуризацию со стороны субъектов МСП увеличился по сравнению с предыдущим кварталом: количество заявок, полученных в июле–сентябре, составило 40,4 тысячи против 35,1 тысячи в апреле–июне 2024 года.

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мсп, кредит, реструктуризация