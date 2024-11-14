https://1prime.ru/20241114/kupyansk-852817509.html

ВС России вошли в Купянск, в ВСУ не ожидали такого "загадочного" прорыва

ВС России вошли в Купянск, в ВСУ не ожидали такого "загадочного" прорыва - 14.11.2024, ПРАЙМ

ВС России вошли в Купянск, в ВСУ не ожидали такого "загадочного" прорыва

Российские войска вошли в город Купянск, вызвав полное удивление у ВСУ. Украинцы требуют наказать военных, ответственных за данную ситуацию, передает украинское | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T13:08+0300

2024-11-14T13:08+0300

2024-11-14T13:08+0300

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Российские войска вошли в город Купянск, вызвав полное удивление у ВСУ. Украинцы требуют наказать военных, ответственных за данную ситуацию, передает украинское издание "Зеркало недели".Согласно мнению обозревателей, русские смогли прорваться из-за того, что последние месяцы линия фронта на этом участке стала "загадочной" для обеих сторон."Боевые порядки ВСУ и врага просто были разбросаны по лесу, осуществлялись ротации обеих сторон, а война в лесу выглядела "странной", - сказано в материале.Ранее СМИ сообщали, что российские войска продолжают наступление в окрестностях города Купянска Харьковской области. Это может привести к тому, что крупная группировка сил Украинской армии окажется в полуокружении. Глава российской администрации в регионе Виталий Ганчев сообщил, что штурмовые группы уже работают над закреплением на подступах к Купянску.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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