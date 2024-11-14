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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 15 ноября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 15 ноября - 14.11.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 15 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 6,16 копейки - до 13,6596 рубля, курс доллара - на 65,23 копейки, до 99,0180 рубля, курс | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T17:41+0300
2024-11-14T17:41+0300
2024-11-14T17:42+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
юань
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 6,16 копейки - до 13,6596 рубля, курс доллара - на 65,23 копейки, до 99,0180 рубля, курс евро - на 21,15 копейки, до 104,5016 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 15 ноября
ЦБ: курс юаня на четверг — 13,66 руб, доллара — 99,02 руб, евро 104,5 руб
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 6,16 копейки - до 13,6596 рубля, курс доллара - на 65,23 копейки, до 99,0180 рубля, курс евро - на 21,15 копейки, до 104,5016 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.