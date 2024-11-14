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Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Лавров
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Лавров - 14.11.2024, ПРАЙМ
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Лавров
Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому кризису, и хотя в Москве полагают, что решение о его урегулировании будет приниматься не Владимиром | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T07:18+0300
2024-11-14T07:18+0300
2024-11-14T07:18+0300
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому кризису, и хотя в Москве полагают, что решение о его урегулировании будет приниматься не Владимиром Зеленским, но для начала диалога в Киеве должны отменить указ, который запрещает вести переговоры с Россией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким.Он напомнил, что президент России Владимир Путин не раз говорил, что Москва никогда от переговоров не отказывалась. "Ясно, что решать будет не Зеленский, но если нас призывают к переговорам и пытаются перевернуть все с ног на голову, и говорят что это Украина хочет переговоров, а Россия отказывается", - подчеркнул Лавров:По словам министра, российский лидер неоднократно говорил, чтобы Зеленский хотя бы отменил декрет двухлетней давности, которым запрещается вести переговоры с правительством Путина. "Даже не буду больше распространяться", - добавил Лавров. Путин выступал с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Кроме того, предусматривается отмена антироссийских санкций. В Киеве инициативу отвергли. Путин также отмечал, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить. Пресс-секретарь президента отмечал, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, так как там имеются иные легитимные органы власти. Но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы.
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украина, россия, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Сергей Лавров, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Лавров
Глава МИД России: Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому кризису, и хотя в Москве полагают, что решение о его урегулировании будет приниматься не Владимиром Зеленским, но для начала диалога в Киеве должны отменить указ, который запрещает вести переговоры с Россией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин не раз говорил, что Москва никогда от переговоров не отказывалась. "Ясно, что решать будет не Зеленский, но если нас призывают к переговорам и пытаются перевернуть все с ног на голову, и говорят что это Украина хочет переговоров, а Россия отказывается", - подчеркнул Лавров:
По словам министра, российский лидер неоднократно говорил, чтобы Зеленский хотя бы отменил декрет двухлетней давности, которым запрещается вести переговоры с правительством Путина. "Даже не буду больше распространяться", - добавил Лавров.
Песков подчеркнул открытость России к диалогу по Украине
Путин выступал с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Кроме того, предусматривается отмена антироссийских санкций. В Киеве инициативу отвергли. Путин также отмечал, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить.
Пресс-секретарь президента отмечал, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, так как там имеются иные легитимные органы власти. Но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы.