https://1prime.ru/20241114/neft-852814348.html

Bloomberg: китайские "чайники" нашли нового продавца нефти

Bloomberg: китайские "чайники" нашли нового продавца нефти - 14.11.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: китайские "чайники" нашли нового продавца нефти

Частная китайская нефтеперерабатывающая компания получила поставку западноафриканской нефти, что стало редкой покупкой, вызвавшей интерес трейдеров, передает... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T11:41+0300

2024-11-14T11:41+0300

2024-11-14T11:41+0300

энергетика

китай

африка

россия

нефть

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Частная китайская нефтеперерабатывающая компания получила поставку западноафриканской нефти, что стало редкой покупкой, вызвавшей интерес трейдеров, передает Bloomberg."Компания Landbridge Petrochemical Co., недавно возобновившая работу после длительной остановки, приобрела 2 млн баррелей нефти сорта Mostarda для поставки в январе, по данным трейдеров", - сказано в публикации.Отмечается, что такого рода НПЗ, известные как "чайники", в основном закупали российскую нефть сорта ВСТО и иранскую нефть, поскольку эти грузы, как правило, дешевле и имеют более короткий маршрут доставки.Тем не менее, условия изменились, что сделало африканские поставки более привлекательными.По словам трейдеров, иранская легкая нефть предлагалась китайским нефтепереработчикам со скидкой в 2 доллара за баррель по отношению к ICE Brent по сравнению с 3,50 доллара месяц назад. Нефть из восточной части России сорта ESPO для январской загрузки предлагалась с премией до 1,80 доллара за баррель, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241113/neft-852794999.html

китай

африка

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китай, африка, россия, нефть