https://1prime.ru/20241114/neft-852814348.html
Bloomberg: китайские "чайники" нашли нового продавца нефти
Bloomberg: китайские "чайники" нашли нового продавца нефти - 14.11.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: китайские "чайники" нашли нового продавца нефти
Частная китайская нефтеперерабатывающая компания получила поставку западноафриканской нефти, что стало редкой покупкой, вызвавшей интерес трейдеров, передает... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T11:41+0300
2024-11-14T11:41+0300
2024-11-14T11:41+0300
энергетика
китай
африка
россия
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83638/95/836389516_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_52434ff7b69302ed11b287f3c29dad68.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Частная китайская нефтеперерабатывающая компания получила поставку западноафриканской нефти, что стало редкой покупкой, вызвавшей интерес трейдеров, передает Bloomberg."Компания Landbridge Petrochemical Co., недавно возобновившая работу после длительной остановки, приобрела 2 млн баррелей нефти сорта Mostarda для поставки в январе, по данным трейдеров", - сказано в публикации.Отмечается, что такого рода НПЗ, известные как "чайники", в основном закупали российскую нефть сорта ВСТО и иранскую нефть, поскольку эти грузы, как правило, дешевле и имеют более короткий маршрут доставки.Тем не менее, условия изменились, что сделало африканские поставки более привлекательными.По словам трейдеров, иранская легкая нефть предлагалась китайским нефтепереработчикам со скидкой в 2 доллара за баррель по отношению к ICE Brent по сравнению с 3,50 доллара месяц назад. Нефть из восточной части России сорта ESPO для январской загрузки предлагалась с премией до 1,80 доллара за баррель, заключили в издании.
https://1prime.ru/20241113/neft-852794999.html
китай
африка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83638/95/836389516_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_4f908c54201ef16383b2ff9ddbc760b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, африка, россия, нефть
Энергетика, КИТАЙ, АФРИКА, РОССИЯ, Нефть
Bloomberg: китайские "чайники" нашли нового продавца нефти
Bloomberg: китайский НПЗ приобрел партию африканской нефти вместо российской
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ.
Частная китайская нефтеперерабатывающая компания получила поставку западноафриканской нефти, что стало редкой покупкой, вызвавшей интерес трейдеров, передает
Bloomberg.
"Компания Landbridge Petrochemical Co., недавно возобновившая работу после длительной остановки, приобрела 2 млн баррелей нефти сорта Mostarda для поставки в январе, по данным трейдеров", - сказано в публикации.
Отмечается, что такого рода НПЗ, известные как "чайники", в основном закупали российскую нефть сорта ВСТО и иранскую нефть, поскольку эти грузы, как правило, дешевле и имеют более короткий маршрут доставки.
Тем не менее, условия изменились, что сделало африканские поставки более привлекательными.
По словам трейдеров, иранская легкая нефть предлагалась китайским нефтепереработчикам со скидкой в 2 доллара за баррель по отношению к ICE Brent по сравнению с 3,50 доллара месяц назад. Нефть из восточной части России сорта ESPO для январской загрузки предлагалась с премией до 1,80 доллара за баррель, заключили в издании.
Российскую нефть впервые с 2022-го перестали продавать в Китай с дисконтом