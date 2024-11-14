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Bloomberg: китайские "чайники" нашли нового продавца нефти - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Bloomberg: китайские "чайники" нашли нового продавца нефти
Bloomberg: китайские "чайники" нашли нового продавца нефти - 14.11.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: китайские "чайники" нашли нового продавца нефти
Частная китайская нефтеперерабатывающая компания получила поставку западноафриканской нефти, что стало редкой покупкой, вызвавшей интерес трейдеров, передает... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T11:41+0300
2024-11-14T11:41+0300
энергетика
китай
африка
россия
нефть
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Частная китайская нефтеперерабатывающая компания получила поставку западноафриканской нефти, что стало редкой покупкой, вызвавшей интерес трейдеров, передает Bloomberg."Компания Landbridge Petrochemical Co., недавно возобновившая работу после длительной остановки, приобрела 2 млн баррелей нефти сорта Mostarda для поставки в январе, по данным трейдеров", - сказано в публикации.Отмечается, что такого рода НПЗ, известные как "чайники", в основном закупали российскую нефть сорта ВСТО и иранскую нефть, поскольку эти грузы, как правило, дешевле и имеют более короткий маршрут доставки.Тем не менее, условия изменились, что сделало африканские поставки более привлекательными.По словам трейдеров, иранская легкая нефть предлагалась китайским нефтепереработчикам со скидкой в 2 доллара за баррель по отношению к ICE Brent по сравнению с 3,50 доллара месяц назад. Нефть из восточной части России сорта ESPO для январской загрузки предлагалась с премией до 1,80 доллара за баррель, заключили в издании.
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китай, африка, россия, нефть
Энергетика, КИТАЙ, АФРИКА, РОССИЯ, Нефть
11:41 14.11.2024
 
Bloomberg: китайские "чайники" нашли нового продавца нефти

Bloomberg: китайский НПЗ приобрел партию африканской нефти вместо российской

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Татарстане
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Частная китайская нефтеперерабатывающая компания получила поставку западноафриканской нефти, что стало редкой покупкой, вызвавшей интерес трейдеров, передает Bloomberg.
"Компания Landbridge Petrochemical Co., недавно возобновившая работу после длительной остановки, приобрела 2 млн баррелей нефти сорта Mostarda для поставки в январе, по данным трейдеров", - сказано в публикации.
Отмечается, что такого рода НПЗ, известные как "чайники", в основном закупали российскую нефть сорта ВСТО и иранскую нефть, поскольку эти грузы, как правило, дешевле и имеют более короткий маршрут доставки.
Тем не менее, условия изменились, что сделало африканские поставки более привлекательными.
По словам трейдеров, иранская легкая нефть предлагалась китайским нефтепереработчикам со скидкой в 2 доллара за баррель по отношению к ICE Brent по сравнению с 3,50 доллара месяц назад. Нефть из восточной части России сорта ESPO для январской загрузки предлагалась с премией до 1,80 доллара за баррель, заключили в издании.
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Российскую нефть впервые с 2022-го перестали продавать в Китай с дисконтом
Вчера, 15:39
 
ЭнергетикаКИТАЙАФРИКАРОССИЯНефть
 
 
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