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В МЭА отметили снижение коммерческих нефтяных запасов в ОЭСР
В МЭА отметили снижение коммерческих нефтяных запасов в ОЭСР - 14.11.2024, ПРАЙМ
В МЭА отметили снижение коммерческих нефтяных запасов в ОЭСР
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре снизились на 36,4 миллиона баррелей... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T12:09+0300
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энергетика
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре снизились на 36,4 миллиона баррелей - до 2,799 миллиарда баррелей и были на 95,3 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Коммерческие запасы ОЭСР снизились в сентябре на 36,4 миллиона баррелей, до 2 799 миллионов баррелей. Снижение соответствовало сезонной тенденции, а срок покрытия форвардных контрактов составил 61 день, что практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. Однако общие запасы в промышленности стран ОЭСР оставались на 95,3 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня", - сказано в докладе. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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оэср, нефть
В МЭА отметили снижение коммерческих нефтяных запасов в ОЭСР
МЭА: коммерческие нефтяные запасы в ОЭСР в сентябре снизились на 36,4 млн баррелей
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре снизились на 36,4 миллиона баррелей - до 2,799 миллиарда баррелей и были на 95,3 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Коммерческие запасы ОЭСР снизились в сентябре на 36,4 миллиона баррелей, до 2 799 миллионов баррелей. Снижение соответствовало сезонной тенденции, а срок покрытия форвардных контрактов составил 61 день, что практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. Однако общие запасы в промышленности стран ОЭСР оставались на 95,3 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня", - сказано в докладе.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.