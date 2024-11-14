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Россия нарастила доходы от экспорта нефти, заявили в МЭА

Россия нарастила доходы от экспорта нефти, заявили в МЭА - 14.11.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила доходы от экспорта нефти, заявили в МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в октябре снизила экспорт нефти и нефтепродуктов на 90 тысяч баррелей в сутки к сентябрю, до... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T12:11+0300

2024-11-14T12:11+0300

2024-11-14T12:11+0300

экономика

россия

нефть

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в октябре снизила экспорт нефти и нефтепродуктов на 90 тысяч баррелей в сутки к сентябрю, до 7,3 миллиона баррелей в сутки, при этом ее доход вырос на 1,2 миллиарда долларов, до 15,6 миллиарда, следует из ежемесячного доклада агентства. "Нефтяной экспорт из России в октябре практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7,3 миллиона баррелей в сутки (-90 тыс. баррелей в сутки), после того как в предыдущем месяце он вырос с самого низкого уровня с марта 2021 года", - говорится в докладе. Отмечается, что сезонные ремонтные работы сократили объем нефтепереработки, поэтому экспорт нефти вырос на 130 тысяч баррелей в сутки, но этот рост компенсировало снижение поставок нефтепродуктов на 230 тысяч баррелей в сутки, до самого низкого уровня с июля 2020 года. "Стабильные объемы и рост цен привели к увеличению доходов от коммерческого экспорта на 1,2 миллиарда долларов за месяц, до 15,6 миллиарда долларов, что выше уровня сентября, но ниже всех остальных месяцев с июля 2023 года. Несмотря на снижение объемов, рост цен увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов на 180 миллионов долларов, до 5,3 миллиарда долларов, а нефти - на 1 миллиард долларов, до 10,4 миллиарда долларов", - добавляется в докладе. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.

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россия, нефть