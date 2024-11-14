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МЭА ожидает переизбыток нефти в мире в один миллион баррелей

МЭА ожидает переизбыток нефти в мире в один миллион баррелей - 14.11.2024, ПРАЙМ

МЭА ожидает переизбыток нефти в мире в один миллион баррелей

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что предложение нефти на мировом рынке превысит спрос на 1 миллион баррелей в сутки в 2025 году,... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T12:41+0300

2024-11-14T12:41+0300

2024-11-14T12:41+0300

энергетика

мэа

нефть

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что предложение нефти на мировом рынке превысит спрос на 1 миллион баррелей в сутки в 2025 году, сообщается в его ежемесячном докладе. "Наши текущие балансы показывают, что даже при сохранении сокращений ОПЕК+ мировое предложение превысит спрос более чем на 1 миллион баррелей в сутки в следующем году", - говорится в докладе. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, помимо установленных квот для всех участников, имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять со следующего года.

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мэа, нефть