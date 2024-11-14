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В Словакии выразили желание сохранить возможность получать нефть из России - 14.11.2024, ПРАЙМ
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В Словакии выразили желание сохранить возможность получать нефть из России
В Словакии выразили желание сохранить возможность получать нефть из России - 14.11.2024, ПРАЙМ
В Словакии выразили желание сохранить возможность получать нефть из России
Братислава намерена на уровне ЕК поднять вопрос о сохранении возможности для Словакии использовать для переработки российскую нефть, рассказал глава МИД... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T16:11+0300
2024-11-14T16:11+0300
энергетика
словакия
россия
нефть
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Братислава намерена на уровне ЕК поднять вопрос о сохранении возможности для Словакии использовать для переработки российскую нефть, рассказал глава МИД Словакии Юрай Бланар."На уровне Европейской комиссии мы будем говорить о том, что не продлим ли мы исключение на импорт российской нефти, поскольку, если на НПЗ Slovnaft не будет нефти из России, сбой будет большой", - отметил он в рамках пресс-конференции.По словам Бланара, около десяти процентов от общего потребления дизеля на Украине покрывается за счет НПЗ Slovnaft. Настоящий завод также производит продукцию для Чехии.Министр заключил, что российская сторона оставалась для Братиславы надежным партнером, так как всегда в срок выполняла контракты. Кроме того, закупать топливо в других странах может быть в четыре, а то и в пять раз дороже, что абсолютно неприемлемо как для Словакии, так и для Венгрии.
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словакия, россия, нефть
Энергетика, СЛОВАКИЯ, РОССИЯ, Нефть
16:11 14.11.2024
 
В Словакии выразили желание сохранить возможность получать нефть из России

МИД Словакии: Братислава хотела бы сохранить возможность получать нефть из РФ

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Братислава намерена на уровне ЕК поднять вопрос о сохранении возможности для Словакии использовать для переработки российскую нефть, рассказал глава МИД Словакии Юрай Бланар.
"На уровне Европейской комиссии мы будем говорить о том, что не продлим ли мы исключение на импорт российской нефти, поскольку, если на НПЗ Slovnaft не будет нефти из России, сбой будет большой", - отметил он в рамках пресс-конференции.
По словам Бланара, около десяти процентов от общего потребления дизеля на Украине покрывается за счет НПЗ Slovnaft. Настоящий завод также производит продукцию для Чехии.
Министр заключил, что российская сторона оставалась для Братиславы надежным партнером, так как всегда в срок выполняла контракты. Кроме того, закупать топливо в других странах может быть в четыре, а то и в пять раз дороже, что абсолютно неприемлемо как для Словакии, так и для Венгрии.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
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ЭнергетикаСЛОВАКИЯРОССИЯНефть
 
 
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