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Цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть продолжают расти - 14.11.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть продолжают расти

Мировые цены на нефть в четверг вечером растут после публикации данных о росте запасов в США, свидетельствуют данные торгов. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T19:29+0300

2024-11-14T19:29+0300

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут после публикации данных о росте запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.20 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,69%, до 72,78 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,51%, до 68,78 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю выросли на 2,1 миллиона баррелей, до 429,7 миллиона. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 1,9 миллиона баррелей. В то же время запасы бензина неожиданно снизились - сразу на 4,4 миллиона баррелей, до 206,9 миллиона. Запасы дистиллятов также сократились - на 1,4 миллиона баррелей, до 114,4 миллиона при ожидаемом росте показателя. Кроме того, добыча нефти в стране за неделю по 8 ноября снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки - до 13,4 миллиона баррелей в сутки.

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нефть, цены