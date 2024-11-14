Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть продолжают расти - 14.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241114/neft-852827662.html
Цены на нефть продолжают расти
Цены на нефть продолжают расти - 14.11.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть продолжают расти
Мировые цены на нефть в четверг вечером растут после публикации данных о росте запасов в США, свидетельствуют данные торгов. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T19:29+0300
2024-11-14T19:30+0300
экономика
нефть
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/83628/67/836286714_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_7bb88b5ca47fae6a26b8a3d15d372f35.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут после публикации данных о росте запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.20 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,69%, до 72,78 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,51%, до 68,78 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю выросли на 2,1 миллиона баррелей, до 429,7 миллиона. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 1,9 миллиона баррелей. В то же время запасы бензина неожиданно снизились - сразу на 4,4 миллиона баррелей, до 206,9 миллиона. Запасы дистиллятов также сократились - на 1,4 миллиона баррелей, до 114,4 миллиона при ожидаемом росте показателя. Кроме того, добыча нефти в стране за неделю по 8 ноября снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки - до 13,4 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20241114/neft-852815900.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83628/67/836286714_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_99930a8d33e862b66adce126b8681c39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, цены
Экономика, Нефть, цены
19:29 14.11.2024 (обновлено: 19:30 14.11.2024)
 
Цены на нефть продолжают расти

Нефть продолжает дорожать после выхода данных о запасах в США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНефтяные резервуары
Нефтяные резервуары - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут после публикации данных о росте запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.20 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,69%, до 72,78 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,51%, до 68,78 доллара.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю выросли на 2,1 миллиона баррелей, до 429,7 миллиона. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 1,9 миллиона баррелей.
В то же время запасы бензина неожиданно снизились - сразу на 4,4 миллиона баррелей, до 206,9 миллиона. Запасы дистиллятов также сократились - на 1,4 миллиона баррелей, до 114,4 миллиона при ожидаемом росте показателя.
Нефтяные вышки в Татарстане
МЭА немного снизило прогноз роста добычи нефти в мире в 2024 году
12:11
Кроме того, добыча нефти в стране за неделю по 8 ноября снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки - до 13,4 миллиона баррелей в сутки.
 
ЭкономикаНефтьцены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала