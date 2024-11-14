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Украина никогда не победит Россию. В США призвали к переговорам
Украина никогда не победит Россию. В США призвали к переговорам - 14.11.2024, ПРАЙМ
Украина никогда не победит Россию. В США призвали к переговорам
Украина не победит Россию в военном конфликте, пишет научный сотрудник, специалист по Евразии Института ответственного государственного управления имени Квинси... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T08:42+0300
2024-11-14T08:42+0300
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Украина не победит Россию в военном конфликте, пишет научный сотрудник, специалист по Евразии Института ответственного государственного управления имени Квинси Марк Эпископос для американского издания Responsible Statecraft.Как отмечает автор, считалось, что американцы обычно не голосуют на выборах, исходя из мотивов внешней политики, но кризис в Европе и на Ближнем Востоке изменил их мнение. Республиканец Дональд Трамп воспользовался недовольством элитой и выбрал антивоенную риторику. Соответственно, его новая администрация Трампа должна разобраться с предрассудками и суевериями в подходе к Украине, считает автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramХолодная война дисциплинировала США и СССР, создав культуру самоанализа. Оба сполна осознавали катастрофические последствия прямой конфронтации, из чего следовало, что ни одна из сторон не могла диктовать условия другой. Допускалась конкуренция на периферии, но напрочь исключася бескомпромиссный подход в духе “победитель забирает все” в жизненно важных вопросах войны и мира.С 1991 года США допустили множество внешнеполитических ошибок. "Нна смену всепроникающему невежеству, охватившему Вашингтон, пришло кое-что похуже: поверхностный и показной самоанализ для галочки, когда во имя рушащегося статус-кво раз за разом извлекаются лишь ошибочные уроки. Это постепенно становится главной препоной для отживающей свое максималистской программы Киева на поле боя", — отмечает Эпископос, подчеркивая, что поверхностный самоанализ и максималистская программа Киева мешают урегулированию конфликта.Этот конфликт, по его словам, уже приобрел метафизическую надстройку, препятствующую серьезной дискуссии.Но реальность в том, что Украина не может одержать верх над Россией в полномасштабном конфликте, и военная помощь Запада не изменит траекторию краха Украины. Очевидна необходимость переговоров — Вашингтон должен признать, что Украина не может победить Россию, подчеркивает автор.По мнению эксперта, быстрое урегулирование путем переговоров под началом США отвечает интересам всех сторон. И Трамп получил мандат на прекращение конфликта и упрочение положения США, так что сейчас самое время воспользоваться этим мандатом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, Дональд Трамп
Украина никогда не победит Россию. В США призвали к переговорам
RS: американцы избрали Трампа, чтобы он завершил конфликт на Украине
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ.
Украина не победит Россию в военном конфликте, пишет научный сотрудник, специалист по Евразии Института ответственного государственного управления имени Квинси Марк Эпископос для американского издания Responsible Statecraft
.
Как отмечает автор, считалось, что американцы обычно не голосуют на выборах, исходя из мотивов внешней политики, но кризис в Европе и на Ближнем Востоке изменил их мнение. Республиканец Дональд Трамп воспользовался недовольством элитой и выбрал антивоенную риторику. Соответственно, его новая администрация Трампа должна разобраться с предрассудками и суевериями в подходе к Украине, считает автор.
Холодная война дисциплинировала США и СССР, создав культуру самоанализа. Оба сполна осознавали катастрофические последствия прямой конфронтации, из чего следовало, что ни одна из сторон не могла диктовать условия другой. Допускалась конкуренция на периферии, но напрочь исключася бескомпромиссный подход в духе “победитель забирает все” в жизненно важных вопросах войны и мира.
Оставит без всего. На Западе раскрыли, чем план Трампа по Украине грозит ЕС
С 1991 года США допустили множество внешнеполитических ошибок. "Нна смену всепроникающему невежеству, охватившему Вашингтон, пришло кое-что похуже: поверхностный и показной самоанализ для галочки, когда во имя рушащегося статус-кво раз за разом извлекаются лишь ошибочные уроки. Это постепенно становится главной препоной для отживающей свое максималистской программы Киева на поле боя", — отмечает Эпископос, подчеркивая, что поверхностный самоанализ и максималистская программа Киева мешают урегулированию конфликта.
Этот конфликт, по его словам, уже приобрел метафизическую надстройку, препятствующую серьезной дискуссии.
Но реальность в том, что Украина не может одержать верх над Россией в полномасштабном конфликте, и военная помощь Запада не изменит траекторию краха Украины. Очевидна необходимость переговоров — Вашингтон должен признать, что Украина не может победить Россию, подчеркивает автор.
По мнению эксперта, быстрое урегулирование путем переговоров под началом США отвечает интересам всех сторон. И Трамп получил мандат на прекращение конфликта и упрочение положения США, так что сейчас самое время воспользоваться этим мандатом.