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"Инарктика" назвала причины подорожания красной рыбы в России

"Инарктика" назвала причины подорожания красной рыбы в России - 14.11.2024, ПРАЙМ

"Инарктика" назвала причины подорожания красной рыбы в России

Ведущий российский производитель аквакультурного лосося и форели "Инарктика" видит три причины роста цен на лосось в России - это рост спроса при сокращении... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T16:27+0300

2024-11-14T16:27+0300

2024-11-14T16:27+0300

экономика

россия

инарктика

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Ведущий российский производитель аквакультурного лосося и форели "Инарктика" видит три причины роста цен на лосось в России - это рост спроса при сокращении предложения, резко подорожавшая логистика, а также инвестиции в производство, рассказал журналистам коммерческий директор компании Константин Клинов. "C точки зрения цены, это (лососевые - ред.) рыночный товар. Есть спрос, предложение, и они, собственно, определяют цену... Почему она выросла? На это есть много причин. Это нарушение от логистических цепочек, то, что произошло в 2022 году. Всё стало очень дорого - как возить, как платить, все выросло в 2-3 раза... Это второй момент, помимо рынка", - ответил он на вопрос о причинах роста цен на лосось в России. Третья причина - капитальные затраты, которые несет производитель, добавил топ-менеджер. "Мы строим собственные заводы или покупаем их в России. Это огромные инвестиции, если говорить про мальковый завод - это 4 миллиарда рублей, мы строим кормовой завод, это 5 миллиардов рублей... Мы еще знаем, какая сейчас процентная ставка, то есть всё это перекладывается, естественно, в себестоимость товара, все это вызывает, безусловно, рост цен", - добавил он. В октябре спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе "правительственного часа" с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут заявила, что цены на рыбу в магазинах достаточно высокие, поэтому она не всегда доступна для россиян - доля рыбы в продуктовой корзине по итогам прошлого года составила чуть более 2%. Матвиенко привела в пример подорожание горбуши со 152 рублей до 270 рублей на Дальнем Востоке, а также рост цен традиционно дешевой белой рыбы. Клинов добавил, что сейчас компания выращивает 30 тысяч тонн красной рыбы, но потенциал участков вдвое выше - 60 тысяч тонн, но этого показателя "Инарктике" пока мешает достичь ряд факторов. "Первое - прервались поставки мальков иностранных, да, то есть мы должны были купить заводы, строить эти заводы, это не быстро, модернизировать текущие. С учётом длинного цикла, даже если вы сегодня посадите гораздо больше, это (результат - ред.) будет только через 2,5-3 года. Конечно, в пятилетней стратегии... мы ставим цель именно выходить на больший объем, на 50-55 тысяч тонн. Потому что чем больше будет объём предложения, тем и цена будет более доступна", - заключил он. Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее прогнозировал, что вылов тихоокеанских лососей в России в этом году будет вдвое меньше прошлогоднего (609 тысяч тонн) и не превысит 250-260 тысяч тонн. ПАО "Инарктика" - управляющая компания группы, крупнейшего производителя аквакультурного лосося и морской форели в России. Владеет 12 действующими фермами - девятью в Баренцевом море и тремя в Карелии.

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россия, инарктика