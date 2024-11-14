Рисковые активы и надежда на рост

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В среду, 13 ноября, по итогам дня рубль показал смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,34%, до 98,59 рубля, юань/рубль — на 0,74%, до 13,60 рубля. Пара евро/рубль снизилась на 0,46%, до 103,89 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 14 ноября: доллар — 98,3657 рубля, евро — 104,2901 рубля.Инвесторы внимательно следили за данными по инфляции в США, которые показали рост потребительских цен на 2,6% в октябре — это немного выше сентябрьского уровня. Такие данные, хоть и подтвердили прогнозы аналитиков, всё же оказали временную поддержку рисковым активам.Индекс доллара (DXY) после падения поднялся выше 106,50, поддерживаемый оптимизмом, связанным с "ралли Трампа", а также ростом доходности американских облигаций. При этом стоит отметить, что по данным CME Group вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов резко подскочила до 83% с 59%.Что касается нефти, то по итогам дня баррель Brent подорожал на 0,09%, до 72,18 доллара. К закрытию цена восстановилась с минимума 71,06 доллара, несмотря на укрепление доллара. На торгах в Азии баррель Brent стоит 72,03. На часовом ТФ сформировалась неплохая модель для роста. Осталось пройти только уровень 73,00.В центре внимания остаются данные по производственной инфляции, а также еженедельные первичные обращения за пособием по безработице и отчет EIA о запасах нефти. В еженедельном отчете API указано, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 ноября, снизились на 777 000 баррелей, в то время как в предыдущую неделю они увеличились на 3,132 миллиона баррелей. Рынок ожидал роста запасов на миллион баррелей.Пара доллар/рубль продолжает консолидироваться около 98 рублей со смещением в сторону ослабления рубля. Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, рубль остается под давлением из-за дисбаланса между спросом и предложением в конце года и укрепления доллара на глобальном валютном рынке. Поскольку курс доллара закрепился выше 98 рубля, риски продолжения роста к психологическому уровню 100 рублей остаются.Индекс Мосбиржи вырос на 0,26%, до 2763,99 п., индекс РТС снизился на 0,16%, до 885,18 п. Индекс пытается удержаться выше 2740 п. для продолжения восходящего движения. Рынок ежедневно открывается ростом и затем уходит в боковик. Такой рост оставляет гэпы и указывает на его нестабильность. Буквально выйдет негативная новость — и восходящее движение будет быстро перекрыто. В такой ситуации лучше временно побыть в стороне.
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В среду, 13 ноября, по итогам дня рубль показал смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,34%, до 98,59 рубля, юань/рубль — на 0,74%, до 13,60 рубля. Пара евро/рубль снизилась на 0,46%, до 103,89 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 14 ноября: доллар — 98,3657 рубля, евро — 104,2901 рубля.
Инвесторы внимательно следили за данными по инфляции в США, которые показали рост потребительских цен на 2,6% в октябре — это немного выше сентябрьского уровня. Такие данные, хоть и подтвердили прогнозы аналитиков, всё же оказали временную поддержку рисковым активам.
Индекс доллара (DXY) после падения поднялся выше 106,50, поддерживаемый оптимизмом, связанным с "ралли Трампа", а также ростом доходности американских облигаций. При этом стоит отметить, что по данным CME Group вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов резко подскочила до 83% с 59%.
Что касается нефти, то по итогам дня баррель Brent подорожал на 0,09%, до 72,18 доллара. К закрытию цена восстановилась с минимума 71,06 доллара, несмотря на укрепление доллара. На торгах в Азии баррель Brent стоит 72,03. На часовом ТФ сформировалась неплохая модель для роста. Осталось пройти только уровень 73,00.
В центре внимания остаются данные по производственной инфляции, а также еженедельные первичные обращения за пособием по безработице и отчет EIA о запасах нефти. В еженедельном отчете API указано, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 ноября, снизились на 777 000 баррелей, в то время как в предыдущую неделю они увеличились на 3,132 миллиона баррелей. Рынок ожидал роста запасов на миллион баррелей.
Пара доллар/рубль продолжает консолидироваться около 98 рублей со смещением в сторону ослабления рубля. Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, рубль остается под давлением из-за дисбаланса между спросом и предложением в конце года и укрепления доллара на глобальном валютном рынке. Поскольку курс доллара закрепился выше 98 рубля, риски продолжения роста к психологическому уровню 100 рублей остаются.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,26%, до 2763,99 п., индекс РТС снизился на 0,16%, до 885,18 п. Индекс пытается удержаться выше 2740 п. для продолжения восходящего движения. Рынок ежедневно открывается ростом и затем уходит в боковик. Такой рост оставляет гэпы и указывает на его нестабильность. Буквально выйдет негативная новость — и восходящее движение будет быстро перекрыто. В такой ситуации лучше временно побыть в стороне.
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