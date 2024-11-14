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Рисковые активы и надежда на рост - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Рисковые активы и надежда на рост
Рисковые активы и надежда на рост - 14.11.2024, ПРАЙМ
Рисковые активы и надежда на рост
В среду, 13 ноября, по итогам дня рубль показал смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,34%, до 98,59 рубля, юань/рубль — на 0,74%, до 13,60... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T08:27+0300
2024-11-14T08:50+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржевые торги
курсы валют
нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852810337.jpg?1731563420
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В среду, 13 ноября, по итогам дня рубль показал смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,34%, до 98,59 рубля, юань/рубль — на 0,74%, до 13,60 рубля. Пара евро/рубль снизилась на 0,46%, до 103,89 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 14 ноября: доллар — 98,3657 рубля, евро — 104,2901 рубля.Инвесторы внимательно следили за данными по инфляции в США, которые показали рост потребительских цен на 2,6% в октябре — это немного выше сентябрьского уровня. Такие данные, хоть и подтвердили прогнозы аналитиков, всё же оказали временную поддержку рисковым активам.Индекс доллара (DXY) после падения поднялся выше 106,50, поддерживаемый оптимизмом, связанным с "ралли Трампа", а также ростом доходности американских облигаций. При этом стоит отметить, что по данным CME Group вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов резко подскочила до 83% с 59%.Что касается нефти, то по итогам дня баррель Brent подорожал на 0,09%, до 72,18 доллара. К закрытию цена восстановилась с минимума 71,06 доллара, несмотря на укрепление доллара. На торгах в Азии баррель Brent стоит 72,03. На часовом ТФ сформировалась неплохая модель для роста. Осталось пройти только уровень 73,00.В центре внимания остаются данные по производственной инфляции, а также еженедельные первичные обращения за пособием по безработице и отчет EIA о запасах нефти. В еженедельном отчете API указано, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 ноября, снизились на 777 000 баррелей, в то время как в предыдущую неделю они увеличились на 3,132 миллиона баррелей. Рынок ожидал роста запасов на миллион баррелей.Пара доллар/рубль продолжает консолидироваться около 98 рублей со смещением в сторону ослабления рубля. Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, рубль остается под давлением из-за дисбаланса между спросом и предложением в конце года и укрепления доллара на глобальном валютном рынке. Поскольку курс доллара закрепился выше 98 рубля, риски продолжения роста к психологическому уровню 100 рублей остаются.Индекс Мосбиржи вырос на 0,26%, до 2763,99 п., индекс РТС снизился на 0,16%, до 885,18 п. Индекс пытается удержаться выше 2740 п. для продолжения восходящего движения. Рынок ежедневно открывается ростом и затем уходит в боковик. Такой рост оставляет гэпы и указывает на его нестабильность. Буквально выйдет негативная новость — и восходящее движение будет быстро перекрыто. В такой ситуации лучше временно побыть в стороне.
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2024
Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги, курсы валют, нефть
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги, курсы валют, Нефть
08:27 14.11.2024 (обновлено: 08:50 14.11.2024)
 

Рисковые активы и надежда на рост

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В среду, 13 ноября, по итогам дня рубль показал смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,34%, до 98,59 рубля, юань/рубль — на 0,74%, до 13,60 рубля. Пара евро/рубль снизилась на 0,46%, до 103,89 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 14 ноября: доллар — 98,3657 рубля, евро — 104,2901 рубля.
Инвесторы внимательно следили за данными по инфляции в США, которые показали рост потребительских цен на 2,6% в октябре — это немного выше сентябрьского уровня. Такие данные, хоть и подтвердили прогнозы аналитиков, всё же оказали временную поддержку рисковым активам.
Индекс доллара (DXY) после падения поднялся выше 106,50, поддерживаемый оптимизмом, связанным с "ралли Трампа", а также ростом доходности американских облигаций. При этом стоит отметить, что по данным CME Group вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов резко подскочила до 83% с 59%.
Что касается нефти, то по итогам дня баррель Brent подорожал на 0,09%, до 72,18 доллара. К закрытию цена восстановилась с минимума 71,06 доллара, несмотря на укрепление доллара. На торгах в Азии баррель Brent стоит 72,03. На часовом ТФ сформировалась неплохая модель для роста. Осталось пройти только уровень 73,00.
В центре внимания остаются данные по производственной инфляции, а также еженедельные первичные обращения за пособием по безработице и отчет EIA о запасах нефти. В еженедельном отчете API указано, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 ноября, снизились на 777 000 баррелей, в то время как в предыдущую неделю они увеличились на 3,132 миллиона баррелей. Рынок ожидал роста запасов на миллион баррелей.
Пара доллар/рубль продолжает консолидироваться около 98 рублей со смещением в сторону ослабления рубля. Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, рубль остается под давлением из-за дисбаланса между спросом и предложением в конце года и укрепления доллара на глобальном валютном рынке. Поскольку курс доллара закрепился выше 98 рубля, риски продолжения роста к психологическому уровню 100 рублей остаются.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,26%, до 2763,99 п., индекс РТС снизился на 0,16%, до 885,18 п. Индекс пытается удержаться выше 2740 п. для продолжения восходящего движения. Рынок ежедневно открывается ростом и затем уходит в боковик. Такой рост оставляет гэпы и указывает на его нестабильность. Буквально выйдет негативная новость — и восходящее движение будет быстро перекрыто. В такой ситуации лучше временно побыть в стороне.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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