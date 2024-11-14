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Очередь из заказчиков. В США обратили внимание на экспортный успех Су-57
Очередь из заказчиков. В США обратили внимание на экспортный успех Су-57 - 14.11.2024, ПРАЙМ
Очередь из заказчиков. В США обратили внимание на экспортный успех Су-57
Неизвестный иностранный клиент подписал первый контракт с "Рособоронэкспортом" на российский истребитель пятого поколения Су-57, пишет американское издание... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T11:47+0300
2024-11-14T11:47+0300
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Неизвестный иностранный клиент подписал первый контракт с "Рособоронэкспортом" на российский истребитель пятого поколения Су-57, пишет американское издание Military Watch Magazine.Как напоминается в статье, генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев подтвердил наличие контрактов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что Су-57 прошел более плотные боевые испытания, чем другие истребители пятого поколения. Самолет внес значительный вклад в российскую воздушную кампанию на Украине. Он обладает мощным комплексом вооружения и высокой живучестью благодаря малой заметности.Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха отметил, что за Су-57 выстроилась очередь из заказчиков. Производство его началось сравнительно недавно, но ожидается значительное расширение выпуска. Интерес к Су-57 проявили Алжир, Индия и Вьетнам. В августе на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре открылись новые мощности для расширенного выпуска.Сейчас в мире производится четыре истребителя пятого поколения: Су-57, J-20, FC-31 и F-35.На экспортных рынках, особенно в Китае и Индии, пользовались успехом Су-27 и Су-30. Ожидается, что индийские ВВС станут ведущим заказчиком Су-57. Индия проявляет интерес к лицензионному производству и готовым закупкам. Переговоры по лицензионному производству начнутся в феврале 2023 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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су-57, вкс россии, оак, оружие, авиация, рособоронэкспорт
Вооружения, Су-57, ВКС России, ОАК, оружие, авиация, Рособоронэкспорт
Очередь из заказчиков. В США обратили внимание на экспортный успех Су-57
MWM: Россия подписала первую экспортную сделку по Су-57
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ.
Неизвестный иностранный клиент подписал первый контракт с "Рособоронэкспортом" на российский истребитель пятого поколения Су-57, пишет американское издание Military Watch Magazine
.
Как напоминается в статье, генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев подтвердил наличие контрактов.
Отмечается, что Су-57 прошел более плотные боевые испытания, чем другие истребители пятого поколения. Самолет внес значительный вклад в российскую воздушную кампанию на Украине. Он обладает мощным комплексом вооружения и высокой живучестью благодаря малой заметности.
"Рособоронэкспорт" покажет за рубежом новейшие ракеты для Су-57 и Ка-52
Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха отметил, что за Су-57 выстроилась очередь из заказчиков. Производство его началось сравнительно недавно, но ожидается значительное расширение выпуска. Интерес к Су-57 проявили Алжир, Индия и Вьетнам. В августе на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре открылись новые мощности для расширенного выпуска.
Сейчас в мире производится четыре истребителя пятого поколения: Су-57, J-20, FC-31 и F-35.
На экспортных рынках, особенно в Китае и Индии, пользовались успехом Су-27 и Су-30. Ожидается, что индийские ВВС станут ведущим заказчиком Су-57. Индия проявляет интерес к лицензионному производству и готовым закупкам. Переговоры по лицензионному производству начнутся в феврале 2023 года.