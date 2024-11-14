https://1prime.ru/20241114/svo-852823260.html

Sky News: в ВСУ жалуются, что мир боится России

Sky News: в ВСУ жалуются, что мир боится России - 14.11.2024, ПРАЙМ

Sky News: в ВСУ жалуются, что мир боится России

В Вооруженных силах Украины заявляют, что мировое сообщество не хочет, чтобы конфликт закончился победой Украины, передает британский телеканал Sky News. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T16:17+0300

2024-11-14T16:17+0300

2024-11-14T16:20+0300

спецоперация на украине

всу

мир

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. В Вооруженных силах Украины заявляют, что мировое сообщество не хочет, чтобы конфликт закончился победой Украины, передает британский телеканал Sky News.Телеканал побеседовал с командиром 47-й механизированной бригады ВСУ Александром Ширшиным, который сначала сообщил, что украинская армия испытывает острую нехватку вооружений, артиллерии и личного состава, в частности, в пехоте. А затем пожаловался, что мировое сообщество не хочет, чтобы в конфликте победила Украина. "Мир... не хочет завершения войны нашей победой", - сказал Ширшин, после чего добавил, что мировое сообщество боится Российской Федерации.

https://1prime.ru/20241114/vsu-852814234.html

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всу, мир