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"Мы доигрались". Наступление российских частей привели ВСУ в отчаяние

"Мы доигрались". Наступление российских частей привели ВСУ в отчаяние - 14.11.2024, ПРАЙМ

"Мы доигрались". Наступление российских частей привели ВСУ в отчаяние

Продвижение частей ВС России на купянском направлении в Харьковской области приведет к тому, что они займут Купянск. Такое заявление в беседе с изданием... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T21:49+0300

2024-11-14T21:49+0300

2024-11-14T21:52+0300

спецоперация на украине

всу

харьковская область

вс рф

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Продвижение частей ВС России на купянском направлении в Харьковской области приведет к тому, что они займут Купянск. Такое заявление в беседе с изданием "Телеграф" сделал военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Дикий.Как он подчеркнул, "мы доигрались до того, что бои уже идут, собственно, в пригороде самого Купянска".При этом военнослужащий ВСУ заявил, что в сложившейся к сегодняшнему дню ситуации Украину может спасти лишь мобилизация.В четверг глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что ВС России закрепляются на окраинах Купянска.

https://1prime.ru/20241114/kupyansk-852817509.html

харьковская область

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всу, харьковская область, вс рф