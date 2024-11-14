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"Мы доигрались". Наступление российских частей привели ВСУ в отчаяние - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Мы доигрались". Наступление российских частей привели ВСУ в отчаяние
"Мы доигрались". Наступление российских частей привели ВСУ в отчаяние - 14.11.2024, ПРАЙМ
"Мы доигрались". Наступление российских частей привели ВСУ в отчаяние
Продвижение частей ВС России на купянском направлении в Харьковской области приведет к тому, что они займут Купянск. Такое заявление в беседе с изданием... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T21:49+0300
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спецоперация на украине
всу
харьковская область
вс рф
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Продвижение частей ВС России на купянском направлении в Харьковской области приведет к тому, что они займут Купянск. Такое заявление в беседе с изданием "Телеграф" сделал военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Дикий.Как он подчеркнул, "мы доигрались до того, что бои уже идут, собственно, в пригороде самого Купянска".При этом военнослужащий ВСУ заявил, что в сложившейся к сегодняшнему дню ситуации Украину может спасти лишь мобилизация.В четверг глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что ВС России закрепляются на окраинах Купянска.
https://1prime.ru/20241114/kupyansk-852817509.html
харьковская область
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всу, харьковская область, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, Харьковская область, ВС РФ
21:49 14.11.2024 (обновлено: 21:52 14.11.2024)
 
"Мы доигрались". Наступление российских частей привели ВСУ в отчаяние

"Телеграф": в ВСУ заявили, что доигрались до боев в пригороде Купянска

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Продвижение частей ВС России на купянском направлении в Харьковской области приведет к тому, что они займут Купянск. Такое заявление в беседе с изданием "Телеграф" сделал военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Дикий.
Как он подчеркнул, "мы доигрались до того, что бои уже идут, собственно, в пригороде самого Купянска".
При этом военнослужащий ВСУ заявил, что в сложившейся к сегодняшнему дню ситуации Украину может спасти лишь мобилизация.
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
ВС России вошли в Купянск, в ВСУ не ожидали такого "загадочного" прорыва
13:08
В четверг глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что ВС России закрепляются на окраинах Купянска.
 
Спецоперация на УкраинеВСУХарьковская областьВС РФ
 
 
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