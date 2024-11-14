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"Мы доигрались". Наступление российских частей привели ВСУ в отчаяние
"Мы доигрались". Наступление российских частей привели ВСУ в отчаяние - 14.11.2024, ПРАЙМ
"Мы доигрались". Наступление российских частей привели ВСУ в отчаяние
Продвижение частей ВС России на купянском направлении в Харьковской области приведет к тому, что они займут Купянск. Такое заявление в беседе с изданием... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T21:49+0300
2024-11-14T21:49+0300
2024-11-14T21:52+0300
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Продвижение частей ВС России на купянском направлении в Харьковской области приведет к тому, что они займут Купянск. Такое заявление в беседе с изданием "Телеграф" сделал военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Дикий.Как он подчеркнул, "мы доигрались до того, что бои уже идут, собственно, в пригороде самого Купянска".При этом военнослужащий ВСУ заявил, что в сложившейся к сегодняшнему дню ситуации Украину может спасти лишь мобилизация.В четверг глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что ВС России закрепляются на окраинах Купянска.
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всу, харьковская область, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, Харьковская область, ВС РФ
"Мы доигрались". Наступление российских частей привели ВСУ в отчаяние
"Телеграф": в ВСУ заявили, что доигрались до боев в пригороде Купянска
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ.
Продвижение частей ВС России на купянском направлении в Харьковской области приведет к тому, что они займут Купянск. Такое заявление в беседе с изданием "Телеграф"
сделал военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Дикий.
Как он подчеркнул, "мы доигрались до того, что бои уже идут, собственно, в пригороде самого Купянска".
При этом военнослужащий ВСУ заявил, что в сложившейся к сегодняшнему дню ситуации Украину может спасти лишь мобилизация.
ВС России вошли в Купянск, в ВСУ не ожидали такого "загадочного" прорыва
В четверг глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что ВС России закрепляются на окраинах Купянска.