https://1prime.ru/20241114/svo-852829954.html

"Надвигается буря". На Западе предсказывают невеселые для ВСУ события

"Надвигается буря". На Западе предсказывают невеселые для ВСУ события - 14.11.2024, ПРАЙМ

"Надвигается буря". На Западе предсказывают невеселые для ВСУ события

Прошедшие в Соединенных Штатах президентские выборы к сегодняшнему дню еще никак не отразились на положении Вооруженных сил Украины на фронте, однако украинские | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T22:38+0300

2024-11-14T22:38+0300

2024-11-14T22:38+0300

спецоперация на украине

всу

выборы в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Прошедшие в Соединенных Штатах президентские выборы к сегодняшнему дню еще никак не отразились на положении Вооруженных сил Украины на фронте, однако украинские военнослужащие готовятся к шторму со стороны США, сообщается в публикации информагентства Associated Press со ссылкой на солдат ВСУ.Как рассказывается в статье, командир подразделения ВСУ с позывным Кот "знает, что победа Дональда Трампа на выборах что-то изменит в его жизни", но пытаться выяснить, что именно может изменить переизбрание Трампа, Кот считает уделом политиков."И все же он не может избавиться от ощущения, что надвигается буря", — говорится в публикации.А другой украинский военный - с позывным Толстый - признался агентству, что от чтения новостей ему "иногда хочется сдаться".В четверг глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что части ВС России закрепляются на окраинах Купянска.

https://1prime.ru/20241114/udary-852826799.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, выборы в сша