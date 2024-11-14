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"Надвигается буря". На Западе предсказывают невеселые для ВСУ события - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Надвигается буря". На Западе предсказывают невеселые для ВСУ события
"Надвигается буря". На Западе предсказывают невеселые для ВСУ события - 14.11.2024, ПРАЙМ
"Надвигается буря". На Западе предсказывают невеселые для ВСУ события
Прошедшие в Соединенных Штатах президентские выборы к сегодняшнему дню еще никак не отразились на положении Вооруженных сил Украины на фронте, однако украинские | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T22:38+0300
2024-11-14T22:38+0300
спецоперация на украине
всу
выборы в сша
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Прошедшие в Соединенных Штатах президентские выборы к сегодняшнему дню еще никак не отразились на положении Вооруженных сил Украины на фронте, однако украинские военнослужащие готовятся к шторму со стороны США, сообщается в публикации информагентства Associated Press со ссылкой на солдат ВСУ.Как рассказывается в статье, командир подразделения ВСУ с позывным Кот "знает, что победа Дональда Трампа на выборах что-то изменит в его жизни", но пытаться выяснить, что именно может изменить переизбрание Трампа, Кот считает уделом политиков."И все же он не может избавиться от ощущения, что надвигается буря", — говорится в публикации.А другой украинский военный - с позывным Толстый - признался агентству, что от чтения новостей ему "иногда хочется сдаться".В четверг глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что части ВС России закрепляются на окраинах Купянска.
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всу, выборы в сша
Спецоперация на Украине, ВСУ, выборы в США
22:38 14.11.2024
 
"Надвигается буря". На Западе предсказывают невеселые для ВСУ события

Associated Press: солдат ВСУ преследует ощущение надвигающейся бури

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Прошедшие в Соединенных Штатах президентские выборы к сегодняшнему дню еще никак не отразились на положении Вооруженных сил Украины на фронте, однако украинские военнослужащие готовятся к шторму со стороны США, сообщается в публикации информагентства Associated Press со ссылкой на солдат ВСУ.
Как рассказывается в статье, командир подразделения ВСУ с позывным Кот "знает, что победа Дональда Трампа на выборах что-то изменит в его жизни", но пытаться выяснить, что именно может изменить переизбрание Трампа, Кот считает уделом политиков.
"И все же он не может избавиться от ощущения, что надвигается буря", — говорится в публикации.
А другой украинский военный - с позывным Толстый - признался агентству, что от чтения новостей ему "иногда хочется сдаться".
Флаг США
Bloomberg раскрыло, почему США не разрешают ВСУ бить по России
19:01
В четверг глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что части ВС России закрепляются на окраинах Купянска.
 
Спецоперация на УкраинеВСУвыборы в США
 
 
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