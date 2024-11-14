https://1prime.ru/20241114/ukraina-852811560.html

СМИ раскрыло, что окружение Зеленского скрывает от него

СМИ раскрыло, что окружение Зеленского скрывает от него - 14.11.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыло, что окружение Зеленского скрывает от него

Окружение украинского лидера Владимира Зеленского держит от него в секрете актуальную информацию на фоне ухудшения обстановке на линии фронта. Об этом пишет... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T09:41+0300

2024-11-14T09:41+0300

2024-11-14T09:41+0300

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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Окружение украинского лидера Владимира Зеленского держит от него в секрете актуальную информацию на фоне ухудшения обстановке на линии фронта. Об этом пишет британское издание The Economist, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника."Дело даже не в том, что его держат в теплой ванне, его держат в сауне", — сказал чиновник.В то же время военный капеллан Дмитрий Поворотный рассказал газете, что украинское общество уже начинает испытывать негативные последствия ухудшения обстановки на фронте. По его словам, военнослужащие стремительно теряют мотивацию бороться."Много немотивированных мужчин. Они сражаются, потому что это единственный способ остаться в живых. Армия цензурирует самые негативные новости, чтобы не разжигать пожар дома (На Украине. — ред.)", — признался он.Западные СМИ в последнее время все чаще пишут о различных инициативах касательно урегулирования украинского кризиса. Так, ранее The Economist сообщал, что фаворит президентской гонки в США Дональд Трамп может сделать Украине предложение провести мирные переговоры по "формуле Вэнса", которая подразумевает исключение вступления Украины в Североатлантический альянс и отказ от освобожденных Россией территорий.

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