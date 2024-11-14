https://1prime.ru/20241114/ukraina-852822671.html
На Западе назвали главную трагедию Украины
На Западе назвали главную трагедию Украины - 14.11.2024, ПРАЙМ
На Западе назвали главную трагедию Украины
Украина на фоне грозящего ей демографического кризиса может прекратить свое существование как государство. Об этом сообщает Responsible Statecraft. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T16:07+0300
2024-11-14T16:07+0300
2024-11-14T16:07+0300
спецоперация на украине
украина
демография
мобилизация
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Украина на фоне грозящего ей демографического кризиса может прекратить свое существование как государство. Об этом сообщает Responsible Statecraft."Чем глубже демографический кризис на Украине из-за ее продолжающегося конфликта с Россией, тем больше вопросов вызывает ее жизнеспособность как государства в долгосрочной перспективе. <…> Американская поддержка может принести ВСУ больше денег или лучшее оружие, но она не в состоянии произвести больше украинцев, которых можно бросить в бой", - сообщается в статье.Кроме того, согласно данным издания, Украина лишилась огромного процента граждан не только из-за жесткой мобилизации, но и огромных темпов эмиграции. В этой связи украинские власти встали перед дилеммой, когда призыв как молодых, так и взрослых мужчин будет иметь серьезные последствия для будущего страны, отмечается в статье.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
https://1prime.ru/20241113/mobilizatsiya-852800003.html
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украина, демография, мобилизация
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, демография, мобилизация
На Западе назвали главную трагедию Украины
RS: демографический кризис угрожает существованию Украины
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ.
Украина на фоне грозящего ей демографического кризиса может прекратить свое существование как государство. Об этом сообщает
Responsible Statecraft.
"Чем глубже демографический кризис на Украине из-за ее продолжающегося конфликта с Россией, тем больше вопросов вызывает ее жизнеспособность как государства в долгосрочной перспективе. <…> Американская поддержка может принести ВСУ больше денег или лучшее оружие, но она не в состоянии произвести больше украинцев, которых можно бросить в бой", - сообщается в статье.
Кроме того, согласно данным издания, Украина лишилась огромного процента граждан не только из-за жесткой мобилизации, но и огромных темпов эмиграции. В этой связи украинские власти встали перед дилеммой, когда призыв как молодых, так и взрослых мужчин будет иметь серьезные последствия для будущего страны, отмечается в статье.
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
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