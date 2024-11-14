https://1prime.ru/20241114/ukraina-852822671.html

На Западе назвали главную трагедию Украины

На Западе назвали главную трагедию Украины - 14.11.2024, ПРАЙМ

На Западе назвали главную трагедию Украины

Украина на фоне грозящего ей демографического кризиса может прекратить свое существование как государство. Об этом сообщает Responsible Statecraft. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T16:07+0300

2024-11-14T16:07+0300

2024-11-14T16:07+0300

спецоперация на украине

украина

демография

мобилизация

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Украина на фоне грозящего ей демографического кризиса может прекратить свое существование как государство. Об этом сообщает Responsible Statecraft."Чем глубже демографический кризис на Украине из-за ее продолжающегося конфликта с Россией, тем больше вопросов вызывает ее жизнеспособность как государства в долгосрочной перспективе. <…> Американская поддержка может принести ВСУ больше денег или лучшее оружие, но она не в состоянии произвести больше украинцев, которых можно бросить в бой", - сообщается в статье.Кроме того, согласно данным издания, Украина лишилась огромного процента граждан не только из-за жесткой мобилизации, но и огромных темпов эмиграции. В этой связи украинские власти встали перед дилеммой, когда призыв как молодых, так и взрослых мужчин будет иметь серьезные последствия для будущего страны, отмечается в статье.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.

https://1prime.ru/20241113/mobilizatsiya-852800003.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, демография, мобилизация