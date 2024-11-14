https://1prime.ru/20241114/ukraina-852824415.html

На Украине назвали единственный способ решения конфликта

На Украине назвали единственный способ решения конфликта - 14.11.2024, ПРАЙМ

На Украине назвали единственный способ решения конфликта

Единственным способом урегулирования конфликта на Украине является дипломатия, это признали военнослужащие ВСУ. Об этом сообщает телеканал ABC News. | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T16:53+0300

2024-11-14T16:53+0300

2024-11-14T16:53+0300

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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Единственным способом урегулирования конфликта на Украине является дипломатия, это признали военнослужащие ВСУ. Об этом сообщает телеканал ABC News.Телеканал также упомянул активное продвижение российской армии на фронте на востоке Украины. В то же время сами ВСУ терпят острую нехватку личного состава. "Единственный оставшийся способ (решения конфликта - ред.) - дипломатический", - рассказал телеканалу ABC News неназванный командующий ВСУ на востоке Украины.Также телеканал уточняет, что некоторые представители украинских властей признали, что надеялись на победу Дональда Трампа, так как считали его шансом положить конец конфликту.

https://1prime.ru/20241114/peregovory-852810563.html

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