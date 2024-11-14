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На Украине назвали единственный способ решения конфликта - 14.11.2024, ПРАЙМ
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На Украине назвали единственный способ решения конфликта
На Украине назвали единственный способ решения конфликта - 14.11.2024, ПРАЙМ
На Украине назвали единственный способ решения конфликта
Единственным способом урегулирования конфликта на Украине является дипломатия, это признали военнослужащие ВСУ. Об этом сообщает телеканал ABC News. | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T16:53+0300
2024-11-14T16:53+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Единственным способом урегулирования конфликта на Украине является дипломатия, это признали военнослужащие ВСУ. Об этом сообщает телеканал ABC News.Телеканал также упомянул активное продвижение российской армии на фронте на востоке Украины. В то же время сами ВСУ терпят острую нехватку личного состава. "Единственный оставшийся способ (решения конфликта - ред.) - дипломатический", - рассказал телеканалу ABC News неназванный командующий ВСУ на востоке Украины.Также телеканал уточняет, что некоторые представители украинских властей признали, что надеялись на победу Дональда Трампа, так как считали его шансом положить конец конфликту.
https://1prime.ru/20241114/peregovory-852810563.html
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
16:53 14.11.2024
 
На Украине назвали единственный способ решения конфликта

ABC News: ВСУ признают, что единственный способ решения конфликта это дипломатия

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая подготовка операторов ПТРК "Фагот" противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР.
Боевая подготовка операторов ПТРК Фагот противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР. - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Единственным способом урегулирования конфликта на Украине является дипломатия, это признали военнослужащие ВСУ. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Телеканал также упомянул активное продвижение российской армии на фронте на востоке Украины. В то же время сами ВСУ терпят острую нехватку личного состава.
"Единственный оставшийся способ (решения конфликта - ред.) - дипломатический", - рассказал телеканалу ABC News неназванный командующий ВСУ на востоке Украины.
Также телеканал уточняет, что некоторые представители украинских властей признали, что надеялись на победу Дональда Трампа, так как считали его шансом положить конец конфликту.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
Украина никогда не победит Россию. В США призвали к переговорам
08:42
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНА
 
 
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