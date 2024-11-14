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На Западе узнали плохое о ближайшем будущем ВСУ - 14.11.2024, ПРАЙМ
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На Западе узнали плохое о ближайшем будущем ВСУ
На Западе узнали плохое о ближайшем будущем ВСУ - 14.11.2024, ПРАЙМ
На Западе узнали плохое о ближайшем будущем ВСУ
Вооруженные силы Украины в ближайшем времени ждет безоговорочная капитуляция. Такое предположение высказал профессор Хельсинкского университета и... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T11:41+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в ближайшем времени ждет безоговорочная капитуляция. Такое предположение высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х."Украина теряет территории самыми высокими темпами с начала войны. Приближается безоговорочная капитуляция ВСУ", — указал он.Более того, как отметил профессор, Украина и Североатлантический альянс уже проиграли в противостоянии с Россией.Ранее российский президент Владимир Путин выступал с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Кроме того, предусматривается отмена антироссийских санкций. В Киеве инициативу отвергли. Путин также отмечал, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить.
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россия, украина, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
11:41 14.11.2024 (обновлено: 11:44 14.11.2024)
 
На Западе узнали плохое о ближайшем будущем ВСУ

Профессор Малинен: безоговорочная капитуляция ВСУ уже близко

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в ближайшем времени ждет безоговорочная капитуляция. Такое предположение высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.
"Украина теряет территории самыми высокими темпами с начала войны. Приближается безоговорочная капитуляция ВСУ", — указал он.
Более того, как отметил профессор, Украина и Североатлантический альянс уже проиграли в противостоянии с Россией.
Ранее российский президент Владимир Путин выступал с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Кроме того, предусматривается отмена антироссийских санкций. В Киеве инициативу отвергли. Путин также отмечал, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить.
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