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ВТБ вернул пенсионерам более 100 миллионов похищенных рублей - 14.11.2024, ПРАЙМ
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ВТБ вернул пенсионерам более 100 миллионов похищенных рублей
ВТБ вернул пенсионерам более 100 миллионов похищенных рублей - 14.11.2024, ПРАЙМ
ВТБ вернул пенсионерам более 100 миллионов похищенных рублей
ВТБ вернул за десять месяцев 2024 года пенсионерам более 100 миллионов рублей, похищенных мошенниками, сумма украденных у пенсионеров средств по сравнению с... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T11:29+0300
2024-11-14T11:29+0300
мошенничество
россия
втб
пенсионеры
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. ВТБ вернул за десять месяцев 2024 года пенсионерам более 100 миллионов рублей, похищенных мошенниками, сумма украденных у пенсионеров средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на четверть, сообщила кредитная организация. "За 10 месяцев этого года ВТБ возместил пенсионерам 108 миллионов рублей, которые были похищены мошенниками", - говорится в сообщении пресс-службы банка. Более 60 миллионов рублей из этих средств банк задержал на счетах злоумышленников с помощью системы дроп-мониторинга. Еще свыше 40 миллионов рублей пенсионеры получили в рамках бесплатной программы страхования, которая защищает их банковские карты и счета от основных видов мошенничества, отметил банк. "Сумма украденных у пенсионеров средств по сравнению с прошлым годом, к сожалению, увеличилась более чем на четверть. Для их защиты уже на следующий месяц после начисления первой пенсии на карту банка мы бесплатно подключаем пенсионерам страхование от мошенничества. Сейчас более 2,3 миллионов клиентов могут быть уверены, что при мошеннических кражах мы поможем с возмещением средств", – приводятся в сообщении слова начальника управления "Старшее поколение" ВТБ Анны Нестеровой. Пресс-служба напомнила, что в ВТБ запущена система дроп-мониторинга для выявления деятельности дропов еще до того, как на их счета поступают денежные средства жертв мошенничеств. "За 2024 год данная система позволила задержать на их счетах более 1,1 миллиарда рублей", - сообщил банк. Также там отметили, что самой популярной мошеннической схемой в отношении пенсионеров в этом году стала установка вирусного программного обеспечения. Чаще всего оно скрывается под видом популярных приложений: государственных и медицинских сервисов, приложений по оплате коммунальных услуг и банковских сервисов. Мошенники сообщают о новом приложении, которое необходимо установить на устройство клиента, и в результате получают полный доступ к банковским счетам. При этом банк обратил внимание, что злоумышленники продолжают использовать социальную инженерию и манипулируют пенсионерами – звонят по телефону и, представляясь сотрудниками государственных учреждений, заставляют пенсионеров переводить деньги якобы на безопасный счет, чтобы потом завладеть их сбережениями. Ранее сообщалось, что ВТБ в первом полугодии 2024 года пресек деятельность более тысячи дропперов - подставных лиц, через счета и карты которых мошенники обналичивают деньги. Система дроп-мониторинга банка за прошлый год позволила задержать на счетах дропов более 1 миллиарда рублей клиентов как ВТБ, так и других банков.
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россия, втб, пенсионеры
Мошенничество, РОССИЯ, ВТБ, пенсионеры
11:29 14.11.2024
 
ВТБ вернул пенсионерам более 100 миллионов похищенных рублей

ВТБ вернул пенсионерам в 2024 году более 100 млн рублей, похищенных мошенниками

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. ВТБ вернул за десять месяцев 2024 года пенсионерам более 100 миллионов рублей, похищенных мошенниками, сумма украденных у пенсионеров средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на четверть, сообщила кредитная организация.
"За 10 месяцев этого года ВТБ возместил пенсионерам 108 миллионов рублей, которые были похищены мошенниками", - говорится в сообщении пресс-службы банка.
Более 60 миллионов рублей из этих средств банк задержал на счетах злоумышленников с помощью системы дроп-мониторинга. Еще свыше 40 миллионов рублей пенсионеры получили в рамках бесплатной программы страхования, которая защищает их банковские карты и счета от основных видов мошенничества, отметил банк.
"Сумма украденных у пенсионеров средств по сравнению с прошлым годом, к сожалению, увеличилась более чем на четверть. Для их защиты уже на следующий месяц после начисления первой пенсии на карту банка мы бесплатно подключаем пенсионерам страхование от мошенничества. Сейчас более 2,3 миллионов клиентов могут быть уверены, что при мошеннических кражах мы поможем с возмещением средств", – приводятся в сообщении слова начальника управления "Старшее поколение" ВТБ Анны Нестеровой.
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Пресс-служба напомнила, что в ВТБ запущена система дроп-мониторинга для выявления деятельности дропов еще до того, как на их счета поступают денежные средства жертв мошенничеств. "За 2024 год данная система позволила задержать на их счетах более 1,1 миллиарда рублей", - сообщил банк.
Также там отметили, что самой популярной мошеннической схемой в отношении пенсионеров в этом году стала установка вирусного программного обеспечения. Чаще всего оно скрывается под видом популярных приложений: государственных и медицинских сервисов, приложений по оплате коммунальных услуг и банковских сервисов. Мошенники сообщают о новом приложении, которое необходимо установить на устройство клиента, и в результате получают полный доступ к банковским счетам.
При этом банк обратил внимание, что злоумышленники продолжают использовать социальную инженерию и манипулируют пенсионерами – звонят по телефону и, представляясь сотрудниками государственных учреждений, заставляют пенсионеров переводить деньги якобы на безопасный счет, чтобы потом завладеть их сбережениями.
Ранее сообщалось, что ВТБ в первом полугодии 2024 года пресек деятельность более тысячи дропперов - подставных лиц, через счета и карты которых мошенники обналичивают деньги. Система дроп-мониторинга банка за прошлый год позволила задержать на счетах дропов более 1 миллиарда рублей клиентов как ВТБ, так и других банков.
 
МошенничествоРОССИЯВТБпенсионеры
 
 
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