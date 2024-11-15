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Неожиданный признак того, что пора менять аккумулятор в авто
Неожиданный признак того, что пора менять аккумулятор в авто - 15.11.2024, ПРАЙМ
Неожиданный признак того, что пора менять аккумулятор в авто
Аккумулятор имеет определенный срок службы. И если вашему уже больше трех лет, то почти наверняка он в любой момент может выйти из строя. Об этом рассказал... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T04:04+0300
2024-11-15T04:04+0300
2024-11-15T04:04+0300
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Аккумулятор имеет определенный срок службы. И если вашему уже больше трех лет, то почти наверняка он в любой момент может выйти из строя. Об этом рассказал агентству “Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Правда, и относительно новая аккумуляторная батарея также может сломаться, уточняет он. Тут существуют два сценария. Первый довольно банален: например, из-за замыкания между пластинами или в результате обрыва контакта между банками аккумулятор вообще перестает функционировать. Это происходит внезапно и подготовиться к такой неприятности не получится.Второй сценарий связан с плавным ухудшением характеристик батареи, "например, из-за хронического недозаряда или банальной усталости устройства с падением емкости и уменьшением плотности электролита".В этом случае водитель заранее может обнаружить проблему с аккумулятором и заменить его на новый.Прежде всего, автоэксперт советует обращать внимание на то, как автомобиль заводится."При исправном аккумуляторе стартер должен вращать двигатель бодро и сразу без фатальных просадок напряжения в борт сети. Конечно если на улице не минус 50 градусов. При включении дополнительных потребителей энергии не должно наблюдаться просадок напряжения, которые можно увидеть благодаря изменению яркости фар или подсветки приборной панели", - говорит Васильев.Можно замерить напряжение на аккумуляторной батарее до запуска двигателя. Если оно меньше 12,5 вольт, то это повод задуматься, предупреждает специалист.Есть и признак, о котором не все знают. Если аккумулятор на ваш взгляд неплохо справляется со своими задачами, но после простоя авто в течение нескольких дней и аккумулятор явно трудом обеспечивает пуск, то это тоже говорит о проблемах с этим узлом.Сейчас - самое время проверить состояние своего аккумулятора, зарядить его. Если что-то не так, лучше купить новый до наступления реальных холодов, заключил автоэксперт.
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подержанные авто, аккумуляторы, авто
подержанные авто, аккумуляторы, Авто
Неожиданный признак того, что пора менять аккумулятор в авто
Автоэксперт Васильев: плохой запуск авто после простоя - знак проблем с батареей
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Аккумулятор имеет определенный срок службы. И если вашему уже больше трех лет, то почти наверняка он в любой момент может выйти из строя. Об этом рассказал агентству “Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
Правда, и относительно новая аккумуляторная батарея также может сломаться, уточняет он. Тут существуют два сценария. Первый довольно банален: например, из-за замыкания между пластинами или в результате обрыва контакта между банками аккумулятор вообще перестает функционировать. Это происходит внезапно и подготовиться к такой неприятности не получится.
Второй сценарий связан с плавным ухудшением характеристик батареи, "например, из-за хронического недозаряда или банальной усталости устройства с падением емкости и уменьшением плотности электролита".
В этом случае водитель заранее может обнаружить проблему с аккумулятором и заменить его на новый.
Эксперт рассказал, как часто нужно менять аккумулятор в машине
Прежде всего, автоэксперт советует обращать внимание на то, как автомобиль заводится.
"При исправном аккумуляторе стартер должен вращать двигатель бодро и сразу без фатальных просадок напряжения в борт сети. Конечно если на улице не минус 50 градусов. При включении дополнительных потребителей энергии не должно наблюдаться просадок напряжения, которые можно увидеть благодаря изменению яркости фар или подсветки приборной панели", - говорит Васильев.
Можно замерить напряжение на аккумуляторной батарее до запуска двигателя. Если оно меньше 12,5 вольт, то это повод задуматься, предупреждает специалист.
Есть и признак, о котором не все знают. Если аккумулятор на ваш взгляд неплохо справляется со своими задачами, но после простоя авто в течение нескольких дней и аккумулятор явно трудом обеспечивает пуск, то это тоже говорит о проблемах с этим узлом.
Сейчас - самое время проверить состояние своего аккумулятора, зарядить его. Если что-то не так, лучше купить новый до наступления реальных холодов, заключил автоэксперт.