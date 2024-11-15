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"Серьезная проблема". На Западе отреагировали на массовое явление в ВСУ - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241115/dezertirstvo-852859940.html
"Серьезная проблема". На Западе отреагировали на массовое явление в ВСУ
"Серьезная проблема". На Западе отреагировали на массовое явление в ВСУ - 15.11.2024, ПРАЙМ
"Серьезная проблема". На Западе отреагировали на массовое явление в ВСУ
Части Вооруженных сил Украины испытывают острый дефицит личного состава в связи с участившимися случаями дезертирства. Об этом в эфире YouTube-канала Duran... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T22:48+0300
2024-11-15T23:15+0300
спецоперация на украине
всу
дезертирство
экспертное мнение
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Части Вооруженных сил Украины испытывают острый дефицит личного состава в связи с участившимися случаями дезертирства. Об этом в эфире YouTube-канала Duran рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис.В частности, он заявил: "На Украине не хватает людей, в украинской армии много дезертиров".При этом Меркурис подчеркнул, что дезертирство стало серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины, причем этот факт, по словам эксперта, признают сами украинцы.Как ранее сообщало издание "Новости.Live", ссылаясь на украинского военного психолога Андрея Козинчука, солдаты Вооруженных сил Украины самовольно покидают расположение своих частей и дезертируют уже группами - массово, а не поодиночке, как это случалось в прежде.
https://1prime.ru/20241115/udar-852838202.html
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всу, дезертирство, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, дезертирство, экспертное мнение
22:48 15.11.2024 (обновлено: 23:15 15.11.2024)
 
"Серьезная проблема". На Западе отреагировали на массовое явление в ВСУ

Меркурис: Украине не хватает людей из-за массового дезертирства

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Части Вооруженных сил Украины испытывают острый дефицит личного состава в связи с участившимися случаями дезертирства. Об этом в эфире YouTube-канала Duran рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
В частности, он заявил: "На Украине не хватает людей, в украинской армии много дезертиров".
При этом Меркурис подчеркнул, что дезертирство стало серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины, причем этот факт, по словам эксперта, признают сами украинцы.
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
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11:04
Как ранее сообщало издание "Новости.Live", ссылаясь на украинского военного психолога Андрея Козинчука, солдаты Вооруженных сил Украины самовольно покидают расположение своих частей и дезертируют уже группами - массово, а не поодиночке, как это случалось в прежде.
 
Спецоперация на УкраинеВСУдезертирствоэкспертное мнение
 
 
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