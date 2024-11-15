https://1prime.ru/20241115/dezertirstvo-852859940.html
"Серьезная проблема". На Западе отреагировали на массовое явление в ВСУ
"Серьезная проблема". На Западе отреагировали на массовое явление в ВСУ - 15.11.2024, ПРАЙМ
"Серьезная проблема". На Западе отреагировали на массовое явление в ВСУ
Части Вооруженных сил Украины испытывают острый дефицит личного состава в связи с участившимися случаями дезертирства. Об этом в эфире YouTube-канала Duran... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T22:48+0300
2024-11-15T22:48+0300
2024-11-15T23:15+0300
спецоперация на украине
всу
дезертирство
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Части Вооруженных сил Украины испытывают острый дефицит личного состава в связи с участившимися случаями дезертирства. Об этом в эфире YouTube-канала Duran рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис.В частности, он заявил: "На Украине не хватает людей, в украинской армии много дезертиров".При этом Меркурис подчеркнул, что дезертирство стало серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины, причем этот факт, по словам эксперта, признают сами украинцы.Как ранее сообщало издание "Новости.Live", ссылаясь на украинского военного психолога Андрея Козинчука, солдаты Вооруженных сил Украины самовольно покидают расположение своих частей и дезертируют уже группами - массово, а не поодиночке, как это случалось в прежде.
https://1prime.ru/20241115/udar-852838202.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3eb339fdb601423b77f59546a1a84b8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, дезертирство, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, дезертирство, экспертное мнение
"Серьезная проблема". На Западе отреагировали на массовое явление в ВСУ
Меркурис: Украине не хватает людей из-за массового дезертирства
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ.
Части Вооруженных сил Украины испытывают острый дефицит личного состава в связи с участившимися случаями дезертирства. Об этом в эфире YouTube-канала Duran
рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
В частности, он заявил: "На Украине не хватает людей, в украинской армии много дезертиров".
При этом Меркурис подчеркнул, что дезертирство стало серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины, причем этот факт, по словам эксперта, признают сами украинцы.
ВС России одним ударом уничтожили более сотни бойцов ВСУ, заявило подполье
Как ранее сообщало издание "Новости.Live", ссылаясь на украинского военного психолога Андрея Козинчука, солдаты Вооруженных сил Украины самовольно покидают расположение своих частей и дезертируют уже группами - массово, а не поодиночке, как это случалось в прежде.