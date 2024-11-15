https://1prime.ru/20241115/dezertirstvo-852859940.html

"Серьезная проблема". На Западе отреагировали на массовое явление в ВСУ

"Серьезная проблема". На Западе отреагировали на массовое явление в ВСУ - 15.11.2024, ПРАЙМ

"Серьезная проблема". На Западе отреагировали на массовое явление в ВСУ

Части Вооруженных сил Украины испытывают острый дефицит личного состава в связи с участившимися случаями дезертирства. Об этом в эфире YouTube-канала Duran... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T22:48+0300

2024-11-15T22:48+0300

2024-11-15T23:15+0300

спецоперация на украине

всу

дезертирство

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Части Вооруженных сил Украины испытывают острый дефицит личного состава в связи с участившимися случаями дезертирства. Об этом в эфире YouTube-канала Duran рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис.В частности, он заявил: "На Украине не хватает людей, в украинской армии много дезертиров".При этом Меркурис подчеркнул, что дезертирство стало серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины, причем этот факт, по словам эксперта, признают сами украинцы.Как ранее сообщало издание "Новости.Live", ссылаясь на украинского военного психолога Андрея Козинчука, солдаты Вооруженных сил Украины самовольно покидают расположение своих частей и дезертируют уже группами - массово, а не поодиночке, как это случалось в прежде.

https://1prime.ru/20241115/udar-852838202.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, дезертирство, экспертное мнение